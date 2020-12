Repararán en una semana el hundimiento en el paseo costero de Bella Vista

En un sector de la costanera de Bella Vista, ayer se registró un hundimiento. Al ser consultado sobre esto, el intendente Walter Chávez indicó que lo sucedido respondería a que en esa zona habría desagües no autorizados. No obstante, sostuvo que ni bien cesen las precipitaciones, iniciarán los trabajos de reparación. Estimo que esas obras no demandarían más de una semana.

El pozo, que se generó en una calle que es parte del paseo emplazado a la vera del Paraná, “tiene un diámetro aproximado de dos metros”, indicó el Jefe comunal. Tras lo cual recordó que “lamentablemente el verano pasado ya tuvimos un problema similar en esa área”.

En este contexto, comentó que debido a que en esa zona no hay cloacas, existirían desagües no autorizados que provocarían los hundimientos.

“Ahora hay que esperar que deje de llover para iniciar los trabajos. Hay que tener en cuenta que se debe realizar un nuevo entubamiento primero. Y cuando terminemos con eso, colocaremos de nuevo el asfalto”, expresó Chávez en diálogo con El Litoral.

Esas tareas serán ejecutadas con personal municipal, solventados con recursos de la Comuna y demandarían aproximadamente una semana.

(CC)