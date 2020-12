Eclipse solar en el cielo correntino desde las 11.40

Se concretará hoy el único eclipse total de Sol de 2020 con una franja de oscurecimiento transversal que abarcará unos 100 kilómetros de ancho y podrá verse en la Patagonia argentina, especialmente en las provincias de Neuquén y Río Negro.

Desde las 11.40 cubrirá parte de Sudamérica, Atlántico y Pacífico Sur, y para verlo en su totalidad conviene estar en la franja que cubre la zona norte de la Patagonia.

Atravesará las localidades cordilleranas de Aluminé, Junín de los Andes, Las Coloradas y Piedra del Águila, en el centro la provincia de Neuquén; El Cuyo, Sierra Colorada, Ramos Mexía y Valcheta, en la línea sur de la provincia de Río Negro, y San Antonio, Las Grutas y El Cóndor, en la costa atlántica rionegrina.

La franja de totalidad recorrerá partes de Argentina y Chile. En gran parte del resto de América del Sur se podrá ver un eclipse parcial.

En otras zonas podrá verse de manera parcial, y cuanto más alejado se esté de la franja mencionada, menor será el porcentaje del disco solar cubierto por la Luna.

El eclipse parcial comenzará las 13 horas y 34 minutos. El final se producirá a las 18 horas y 53 minutos en algún punto del océano Atlántico, al sur de la isla de Santa Elena, en Reino Unido.

El eclipse total se iniciará a las 14 horas y 32 minutos en un punto del océano Pacífico al este de las islas Marquesas (Francia) y terminará a las 17 horas y 54 minutos en un punto del océano Atlántico frente a la costa de Namibia.

Cruzará el océano y llegará a Chile por la región de la Araucanía y el norte de la región de los Ríos, atravesando las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro. Terminará cruzando el Atlántico de oeste a este.

Podrá verse en Chile, Argentina y Uruguay desde las 11:40 am; en Ecuador y Perú desde las 9:40 am. En Bolivia desde las 10:40 am.

La duración total del evento parcial será algo más de 5 horas y un cuarto y del total 3 horas y media. El recorrido de la totalidad tiene un ancho medio de 90 km y cualquier persona situada en la línea central de esta trayectoria tendrá unos 2 minutos y 10 segundos de totalidad (vía Nasa).

Un eclipse solar total sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal forma que esta última se interpone en el recorrido de la luz solar antes de llegar a nuestro planeta.

La Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol, pero parece más grande porque esta más cerca de la Tierra y por eso “cubre” el disco solar.

No se debe mirar nunca directamente al Sol, usar gafas especiales para ver eclipses o filtros adecuados del número 14. No excedernos nunca de mirar más de 30 segundos. También podemos darle la espalda y observarlo en una proyección.

El año que viene, es decir, en 2021, ocurrirán dos eclipses solares. El primero a mediados de año, el 10 de junio, y el segundo el 4 de diciembre, que será total. El eclipse solar de junio del próximo año será anular.

El número máximo de eclipses solares en un año se vio por última vez en 1935, según la Nasa. Tal evento volverá a tener lugar en 2206.

Como curiosidad: a los destellos de luz que aparecen alrededor de la Luna, en los momentos anteriores y posteriores a un eclipse total de Sol y que son causados por la luz solar que brilla a través de los valles, cráteres y montañas lunares, se los conoce como Perlas de Baily.