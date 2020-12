Estudiantes y tutores de algunos colegios piden tener actos presenciales

Estudiantes y tutores de dos colegios capitalinos manifestaron su malestar ayer en las redes sociales, debido a que en estas instituciones no se realizarán actos de colación presenciales como en otros establecimientos educativos de la provincia. Uno de ellos es el Instituto Monseñor Roubineau, que comunicó a su alumnado que realizará la ceremonia de egreso este domingo a las 20, de forma virtual.

“Este fue un año muy difícil para nuestros hijos y por el esfuerzo que realizaron día tras día desde hace 6 años merecen su acto de egresados”, expresaron algunos tutores. “Una tristeza enorme que no puedan organizar por curso con los protocolos un acto para los chicos. Un acto virtual, después de la ausencia de tantos meses, el no poder disfrutar y la falta de contención y trabajo de muchos integrantes de la institución. Me parece realmente que no valoran nada a los alumnos”, agregaron.

En tanto, el otro reclamo provino de la comunidad educativa del Colegio San Benito, específicamente de la Primaria.

Vale recordar que el Ministerio de Educación había resuelto la habilitación de actos presenciales para los cursos de los últimos años de Primaria o Secundaria, hasta el próximo viernes.