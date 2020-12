Ginés, sobre la vacuna de Pfizer: “Piden condiciones inaceptables”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró ayer que las negociaciones para la llegada al país de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus se trabaron porque desde la empresa pidieron “condiciones inaceptables”.

“En la negociación se nos pidió una ley para tener alguna seguridad, que les diera esa inmunidad, y después apareció en la negociación que no era suficiente, que había que hacer una nueva ley y que el contrato no lo firmara yo y lo firmara el presidente (Alberto Fernández), en rigor son condiciones inaceptables y le hemos pedido que revean eso”, sostuvo González García. De todas maneras, dijo el funcionario que tiene “la esperanza de llegar a un acuerdo con Pfizer”.

"Fue de los primeras con la que empezamos la negociación. El propio presidente los recibió cuando se supo que haría parte de la fase 3 en Argentina. Las expectativas eran importantes más allá de las dificultades que son los -70 grados", precisó González García en referencia a las condiciones necesarias para preservar las vacunas.

También reconoció el funcionario que la de Pfizer era la vacuna que el Gobierno pensaba que podría tener antes de fin de año, pero señaló que "ellos cambiaron las condiciones" porque, según precisó citando a la prensa, "la producción se les cayó a la mitad a lo que tenían como hipótesis productiva".

"No quiero pensar mal pero no quiero tampoco que no correspondan con la actitud que tuvo el gobierno argentino con la empresa", enfatizó.

El ministro se refiere a que Pfizer dijo en las últimas semanas que espera producir 50 millones de dosis de su vacuna este año, lo que está por debajo de un objetivo anterior de 100 millones de dosis. Según publicó el diario The Wall Street Journal, las dificultades se presentan por los desafíos en la cadena de suministros que enfrenta la farmacéutica.

González García dio los detalles de los avances de la negociación después de la reunión que encabezó el jefe de gabinete nacional Santiago Cafiero en la casa Rosada en medio de la preocupación por el aumento de los casos de coronavirus.

Consultado por las 300 mil dosis que iban a llegar antes de fin de año, el ministro respondió: "No lo puedo decir, porque nosotros estamos haciendo todo lo que habíamos dicho, pero lamentablemente hay variables difíciles como dificultades con los aviones, no es algo simple, pero queremos hacerlo y es la voluntad política del Presidente".

Este viernes el infectólogo Fernando Polack afirmó que la vacuna de Pfizer tuvo una eficacia de 97% en los ensayos clínicos de Argentina.

En declaraciones al programa "Cada Mañana" de Marcelo Longobardi, en Radio Mitre, el director de la Fundación Infant donde se realizaron los estudios clínicos dijo que hasta es "medio milagrosa", por la eficacia que demostró.

(EN)