Cantero: “Confío en todas las vacunas”

—¿Te preocupa la desconfianza de la población?

—En algún sentido me gustaría remarcar que esta va a ser un campaña de vacunación voluntaria, no obligatoria. Trabajaremos sobre una vacunación sucia, es decir, que si la persona refiere que ya tuvo coronavirus y quiere recibir la dosis de vacuna, se lo vacunará de igual manera y en el caso de que no lo requieran no será obligatoria.

—¿Confías en la vacuna rusa?

—Confió en todas las vacunas que están en proceso de desarrollo porque están en fase 3. Hay muchas peleas de por medio, pero yo confío en estos procesos pasados de las fases de prueba. Si bien claramente se esperan como todas las vacunas síntomas adversos, como sucede con cualquier vacuna, precisamente en este caso, reacciones alérgicas o situaciones más complejas, pero se dio en pocos casos.

—¿Vos te vacunarías?

—Si, la primera. Porque me parece importante como un gesto de seguridad y si bien no es una esperanza de salida, sí es una estrategia más, dado que hemos pasado un año muy complejo y feo, que si bien a nivel provincial estamos mucho mejor que otras provincias; también nos duele ver tantos decesos, colegas internados y la población en general con la enfermedad. Por eso estoy entusiasmada con este proceso de la vacuna.