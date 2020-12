Denuncian maniobra política contra el director de la estación sanitaria de un municipio

Ante las versiones sobre supuestas quejas y un pedido de remosión en su contra, el director de la estación sanitaria Alfredo Sánchez, de localidad de de Yatayti Calle, negó los hechos y apuntó contra el intedente, Aldo Sandoval.

"Esta es una cuestión política. La gente que supuestamente pide mi renuncia son empleados del municipio, con clara injerencia del Ejecutivo. Si el pueblo pide mi renuncia, por supuesto que me voy, sólo, sin necesidad de manifestaciones, pero la verdad es que esto es una maniobra del intendente que ni siquiera conoce el centro de salud", dijo Sánchez a el litoral.com.ar

"Yo además de ser el director de la estación sanitaria, soy concejal (Partido Autonomista) y aún no logramos que el intendente rinda los balances. Me acusan de renunciar al comité de crisis local, por supuesto que renuncié, yo no estoy de acuerdo con exigirle cosas a los vecinos que van en contra de lo que dispuso la Provincia, ya hay varios fallos judiciales al respecto en otras localides", agregó.

"Yo lo que quiero es limpiar mi nombre y honor. Me acusaron de cosas que no son ciertas. El intendente ni siquiera conoce la estación sanitaria. El Pami nos pidió ayuda para trasladar un paciente en nuestra ambulancia y no hay problemas pero el intendente no atiende las llamadas y no responde los mensajes. Nosotros necesitamos trabajar de manera coordinada y así no se puede. Hay predisposición pero del otro lado aparentemente no", concluyó.