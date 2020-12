GUILLERMO JOSE

CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. El sr. presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar su fallecimiento, rogando una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a sus familiares. c/358

†

GUILLERMO JOSÉ

CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Sus primos Zaida, Gladys Noemí y Jorge Antonio Galarza y familias participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando cristiana resignación a Guillermina e hijos, y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio San Juan Bautista. c/356

†

GUILLERMO CACACE HUNTER

Q.E.P.D

Nunca se me ocurrió que tendría que escribir esto. La tristeza que nos ocasiona tu pérdida incluye a toda mi familia y tus muchos amigos. Te conocí cuando eras estudiante de medicina y rápidamente nos hicimos amigos, amigos de familia. Un hermano, con el que compartimos muchas horas de trabajo médico y charlas con otros queridos amigos, durante muchos años, hasta hace muy poco. Dueño de una ironía muy fina y de opiniones apropiadas como persona y como médico. Me sorprendió la primera vez que te vi tocar el piano, una delicadeza que solo se ve en músicos de tiempo completo. Tu condición de artista, es un bien de familia. Mucha gente tuvo la oportunidad agradecerte por tu dedicación como médico pero no menos de gozar con tus pisos artesanales, esos que fueron tan apreciados por nuestros ancestros y a los que tú le volviste a dar vida. Cuando viajábamos no dejabas de maravillarte por las obras de arte, fundamentalmente los teselados. El año pasado tuve la grata sorpresa de que me regalaras tu libro “El mosaico Hidráulico Artesanal”, el comentario que te hice después de leerlo es que era un verdadero texto para quienes quieran desarrollar ese arte tan antiguo. Hoy todos nos sentimos muy mal. Estarás con tu querida familia y nosotros lo somos también, siempre en presente.

Edgardo Amado Marecos y familia. c/151

†

GUILLERMO CACACE HUNTER

Q.E.P.D

Falleció el 01/12/2020. El Cardiocentro y todo el personal participan su fallecimiento, y acompañan espiritualmente a su familia. c/151

†

GUILLERMO CACACE HUNTER

Q.E.P.D

Falleció el 01/12/2020. Amigo querido, padre de familia ejemplar. Llenaste la vida de los que te conocíamos con tu luz y afecto. Enviamos fuerzas y el mas cálido abrazo a Guillermina y familia. Silvia Romero Del Piano y familia. c/366

†

GUILLERMO CACACE HUNTER

Q.E.P.D

Falleció el 01/12/2020. Silvina Benítez, César González Márquez e Irina Márquez, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Dr. Guillermo, acompañando con el corazón a Guillermina e hijos. c/365

†

GUILLERMO CACACE HUNTER

Q.E.P.D

Falleció el 01/12/2020. Dr. Luis Belascoain y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo Guillermo, rogando por su descanso eterno. c/364

†

GUILLERMO CACACE HUNTER

Q.E.P.D

Falleció el 01/12/2020. El dr. Roberto Mendiaz, su esposa Norma Sosa y sus hijas Mariel, Ximena y Romina, con gran dolor participan el fallecimiento de su querido amigo, amigo de la infancia goyana, mártir de su profesión de médico, destacado profesional que con su hobby de músico y artista de antiques, componían una personalidad extraordinariamente brillante. Rogamos resignación para su esposa Guillermina y sus hijos, pidiendo al Señor lo tenga en su gloria eterna. c/363

†

Dr. GUILLERMO JOSÉ CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Gonzalo Francisco Argañaraz, María del Rosario Billinghurst de Argañaraz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Guillermo y acompañan a la querida Guillermina, hijos y nietos ante tan dolorosa partida, elevando una oración en su memoria y cristiana resignación para todos sus familiares. c/089

†

Dr. GUILLERMO JOSÉ CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y su Comisión Directiva participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su esposa Esc. Guillermina Calatayud de Cacace Hunter, a sus hijos Federico, Flavio, Esteban, Javier y demás familiares, ante tan dolorosa pérdida, elevando una oración al Padre Celestial por el descanso eterno de su alma. c/090

†

Dr. GUILLERMO JOSÉ CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Humberto, Carlos y Toni Codermatz participan con profundo pesar la partida de Guillermo y acompañan a su esposa Guillermina y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. c/361

†

Dr. GUILLERMO JOSÉ CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Raúl Alberto Ferro, Nancy Cristina, sus hijos Raúl Gustavo y Miguel Ángel participan su fallecimiento con mucha tristeza rogando a Dios por su descanso eterno, resignación a nuestra querida Guillermina, hijos y nietos. c/359

†

Dr. GUILLERMO JOSÉ CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Nancy Ferro, Blanca Beatriz Benítez, Ana Julia Doldan y Carmen Marasso participan con inmenso dolor la partida del esposo de nuestra querida amiga Guillermina, elevando una oración por su eterno descanso. c/359

†

GUILLERMO JOSÉ

CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Tu prima Ruth Aceval de Jara, tus sobrinos Rodolfo, Marina, Darío y Silvia y tus sobrinos nietos, participan con profundo dolor la partida al cielo del querido Guillermo, pidiendo paz y resignación para su esposa Guillermina, hijos y nietos, rogando oraciones por su descanso eterno. c/360

†

Dr. GUILLERMO JOSÉ CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. El Teniente Coronel Carlos Romero Pavón su señora Rosario Del Piano y flia. participan con inmenso dolor la partida de nuestro gran amigo el dr. Guillermo Cacase Hunter. Rogamos resignación a sus familiares. Elevamos una oración por su eterno descanso. c/357

†

GUILLERMO JOSÉ

CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Alberto Pave y Lidia Menaker de Pave participan su fallecimiento y acompañan a Guillermina, hijas y flia. en este momento de dolor e inesperado desenlace. c/355

†

GUILLERMO JOSÉ

CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Eduardo González y flia. participan su fallecimiento y acompañan a Guillermina, hijos y flia. en este momento de dolor e inesperado desenlace. c/355

†

GUILLERMO JOSÉ

CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. El Estudio Pave – González participa su fallecimiento y acompañan a Guillermina, hijos y flia. en este momento de dolor e inesperado desenlace. c/355

†

GUILLERMO JOSE

CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Silvia Luisa Aceval de Galarza, Ruth Antonia Aceval de Jara, Silvia Ruth Galarza Aceval y Sergio Rubén Rodríguez Sembrana, participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido tío Guillermo, y acompañan a la tía Guillermina, a Federico, Flavio, Esteban y Javier en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria. c/354

†

GUILLERMO JOSÉ

CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Aníbal Malvido e Irma Alba Farizano de Malvido participa con profundo pesar el fallecimiento del querido Guillermo y acompañan a Guillermina y flia. ante tan irremediable pérdida ruegan una oración en su memoria. c/353

†

Dr. GUILLERMO JOSÉ

CACACE HUNTER

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2020. Juan Carlos Picasso y Lorena Lazaroff Pucciariello participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por su eterno descanso y cristiana resignación para la querida Guillermina, Federico, Flavio y nietos.