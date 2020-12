Una textil amplía sus inversiones en Corrientes y proyecta crear 500 puestos de trabajo

El CEO de TN & Platex, Teddy Karagozian, confirmó que cerró el contrato para construir un edificio de 16 mil metros cuadrados en Monte Caseros. Piensa tomar 500 personas y hacer la inaguración en octubre de 2021, como parte de un plan de inversión de U$S 40 millones hasta 2022.

Karagozian aseguró que "su producción ya es hoy un 50% mas alta que en octubre de 2019 y está muy por encima de los niveles de pandemia". Si no avanza más rápido, afirma, es "porque no puede financiar la compra de maquinaria".

“Los bancos escuchan a los formadores de opinión y no prestan. El negocio bancario no tiene riesgo, se acostumbraron a prestarle al Estado y no le prestan a los empresarios argentinos”, se quejó ante la imposibiilidad de lograr celeridad en sus proyectos.

La compañía amplió len 2017 la planta de hilandería. La familia Karagozian abrió su primera fábrica en Monte Caseros, hace 42 años, a la que incorporó la fabricación de telas y la fabricación de medias, inversión que esperamos sea.

La planta tiene hoy máquinas para hilandería de punto por 200 toneladas y de medias para 20.000 docenas de capacidad. La compañía tiene hoy alrededor de 400 empleados.

Con información del eldiarioar.com