Boleto: en la audiencia pública rechazaron la suba y reclamaron mejoras en el servicio

El Concejo Deliberante Capitalino realizó ayer la audiencia pública correspondiente al proyecto de ordenanza de actualización tarifaria del servicio urbano de pasajeros. Expusieron lineamientos Christian Abellán (Defensoría de los Vecinos), Roberto Báez (empresa Miramar Estrella), Julio Maciel (Foro Vecinal) y Nelson Veas Oyarzo (AUC).

El primer orador de la audiencia pública por la suba del boleto fue Christian Abellán, por la Defensoría de los Vecinos. Este dio a conocer el informe que ya había sido anticipado por el titular del organismo, Agustín Payes, quien no concurrió a la audiencia, dado que se encuentra aislado como consecuencia de un contacto estrecho con un positivo de coronavirus.

En este marco, Abellán destacó las presentaciones que realizaron desde esa órbita para que se mejore la prestación. También hizo alusión al incumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 6.587 del 9 de febrero del 2018, que estableció la construcción de 100 refugios de pasajeros, dos unidades especiales por cada ramal y la instalación de señaléticas. Además de la ampliación de ramales.

Vale señalar que las medidas de fuerza que implicaron la suspensión de la prestación por más de 12 jornadas también fueron expuestas en la exposición.

Por último, Abellán se refirió al índice económico y consideró desproporcionado el incremento que se quiere aplicar en base a la inflación, que es una de las variables más importantes. La inflación es de 38,5 por ciento anual. El sector empresarial con su propuesta de $53,65 pretende aplicar un incremento del 78,8%, mientras que la Comuna al proponer un boleto de $43,95 aplicaría una suba del 46,5%. Y en consecuencia desde la Defensoría consideran que “analizando la estructura de costo, el precio debe ser de $39, ya que constituye el 30%de incremento, siendo este un aumento razonable”.

Seguidamente, el empresario Roberto Báez, de la empresa Estrella Miramar UT (líneas 101 y 110), aclaró que la firma se adhiere a la propuesta de la Comuna que propone una tarifa de $43,95 y consideró que “hay parámetros que no se han tenido en cuenta y que hoy una tarifa de $30 es insostenible”.

Además, indicó que “si bien la inflación es del 38%, si tomamos en cuenta el precio del combustible que al inicio del año en curso, el litro estaba $33 y ahora cuesta $69. El tema de la inflación no es meramente lineal”.

“En cuanto a la prestación del servicio, estamos obligados a pagar los salarios, a adquirir las unidades, a comprar el combustible al precio del surtidor”. Y también Báez aclaro que las variables para no incrementar la tarifa son mínimas. “Pasaría por la no renovación de las unidades y me atrevo a decir que nuestra empresa ha sido la única que pudo incorporar unidades cero kilómetro (2019-2020). Lamentablemente no somos responsables de la situación y necesitamos los recursos. Y hemos cumplimentado con las garitas y las exigencias del Somu”, precisó Báez.

Luego ingresó al recinto Julio Maciel, del Foro de Organizaciones Vecinales, quien consultó a los concejales presentes si han concurrido a las paradas a ver la situación del servicio o si se acercaron a una familia que utiliza la prestación. Para luego recordar que hace dos años viene pidiendo que los problemas del costo no se trasladen a los vecinos.

“La pandemia afecta a todos, no solo al sector empresarial, como Foro de Organizaciones Vecinales recorrimos la paradas, charlamos con los usuarios y notamos el malestar y preocupación con este abusivo aumento que se quiere aplicar”, dijo Maciel.

“No se está discutiendo de qué forma van a resolver su problemas los usuarios, nadie esta hablando de solucionar esto, porque de lo contrario se estaría viendo otra manera de solventar el servicio”, aseguró.

“Sabemos que desde el Municipio se avanza y se debe busca otra forma y nosotros vamos a seguir pidiendo que haya un fundamento claro y no solo por compasión al sector empresarial, ya que es el sector popular el que cada dos años los mantiene acá”, concluyó.

El último orador fue el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia de Corrientes, Nelson Veas Oyarzo, quien al inicio de su alocución solicitó la declaración de nulidad de la audiencia nula absoluta, por no haberse respetado los plazos mínimos establecidos.

Después rechazó las propuestas para aumentar el costo del boleto de colectivos de $30 a $43 o $53, cuestionó la ecuación que utilizan los órganos municipales para calcular los costos del servicio de transporte de pasajeros y criticó la participación de Ersa en el debate por hallarse en concurso preventivo de quiebra. “Mientras que en Buenos Aires se paga $21, en Corrientes se paga $30 por las mismas distancias”, expresó Nelson Veas Oyarzo.

Y durante su discurso también hizo referencia a los subsidios que recibe la empresa mayoritaria del servicio y la complicada situación laboral de los trabajadores.

Y con la ausencia de la quinta expositora se dio por finalizada la audiencia pública, no sin antes la aclaración del presidente del Concejo Deliberante, Vallejos sobre el cumplimiento de la normativa que rige esta instancia.

En este marco, vale considerar que la Cetuc solicitó que el boleto plano pase de $30 a 53,65, mientras que el dictamen técnico del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU) recomienda fijar la tarifa en $43,95. Mientras que los concejales José Romero Brisco, del Partido Autonomista, y Esteban “Toto” Ibáñez, del Partido Nuevo, se abroquelaron y buscan acompañamiento para que viajar en el transporte urbano no valga más de $40.

(MNR)