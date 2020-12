Femicidio de Tamara: Raúl Escalante continuará en libertad

El Tribunal Oral y Penal N° 1 rechazó el pedido de la querella para que Raúl Escalante, único imputado por el “homicidio calificado mediando violencia de género" de Tamara Salazar, vuelva a prisión. La joven de 19 años fue hallada muerta en un zanjón de la Ruta Provincial N5 el 12 de enero de 2016.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes anuló la sentencia del Tribunal Oral Penal Nº 1 que en abril del año pasado absolvió por insuficiencia probatoria a Raúl Alberto Escalante, el único imputado.

“Desde la querella se solicitó que una vez que se notifique lo resuelto se determine la inmediata detención. Aún no leí los fundamentos porque me notificaron el viernes, pero si le adelanto que el TOP no hizo lugar a mi pedido por lo que Escalante seguirá en libertad”, sostuvo el abogado querellante Hermindo González.

“Voy a casar esa resolución y voy pedir al STJ que haga cumplir su fallo”, dijo y fundamentó: “al volver atrás la resolución debe volver todo a la situación en la que se estaba; y Escalante estaba preso”, afirmó en declaraciones a Radio Dos.

“Sigue de manera ilegal en libertad”, insistió.

El femicidio de Tamara, de 19 años, ocurrió el 12 de enero de 2016. Ese día, a las 12.30, ella salió de su casa para encontrarse con Escalante, a quien había conocido por Facebook una semana antes. A la mañana siguiente, el cuerpo de la joven fue hallado en un zanjón de la Ruta 5, a la altura del kilómetro 42.

(NG)