ELSA KAMIYA

Q.E.P.D.

1950 / 2020

Tus compañeras y amigas de la Normal, del glorioso 3ro. C (1965) “Hoy y siempre”, te despedimos con profundo dolor y elevamos una oración, convencidas de que tu alma está en la Paz del Señor. Pedimos resignación para todos los familiares y acompañamos en tan doloroso momento. Norma, Charo, Bicho, Pona, Beatriz, Carmen, Pity, Olga, Graciela, Mavel, Dorys, Nenuca, Elvira, Romy, Chela, Mary. c/357

†

ELSA KAMIYA

Q.E.P.D.

1950 / 2020

Tu amiga Norma Gaetan, con profundo dolor llora tu partida. Que el Señor te dé el descanso eterno. Resignación a la familia. Vuela alto, querida amiga. Gracias por tanta bondad. c/359

†

ELSA KAMIYA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2020. No he muerto… solo me fui antes. No quiero que me recuerden con lágrimas, porque sentirán mi presencia y seré la brisa que besará sus rostros. Con profundo dolor sus compañeras de 5to. año B de la Esc. Normal “Dr. Juan Pujol” – promoción 1967, participan su fallecimiento. Elevamos oraciones para que sus familiares encuentren consuelo. Que brille para ella la luz que no tiene fin. c/670

†

ELSA KAMIYA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2020. La promoción 1967 de la Esc. Normal “Dr. Juan Pujol” participa con profundo dolor la irreparable pérdida. Ruegan resignación para su esposo, hijo, hermanas y demás familiares en este momento tan difícil. Descanse en paz y brille para ella la luz eterna. c/670

†

ELSA KAMIYA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/2020. Nos consuela el pensar que estás en el cielo y desde ahí velarás por nosotros. Stella Esther Sosa, sus hijos Eufronio y Azucena Gómez Harvey, Celeste y Ariel Ruíz Díaz, Roció Noemí, Agustina Tamara y Gustavo Facundo; sus nietas Ma. Cielo Ruíz Díaz y Milagros Álvarez Spence participan su fallecimiento, elevan una oración por el eterno descanso de su alma y piden al Todopoderoso resignación para sus seres queridos. Descansa en paz, querida amiga. c/670