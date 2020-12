A la espera de ser padre de mellizos, Mayer cumple con una extensa pretemporada

Hace 12 semanas, el tenista correntino Leonardo Mayer cumple con una intensa pretemporada. Si bien su futuro es incierto en cuanto a participación en torneos, existe la chance de que pueda jugar la clasificación del Abierto de Australia.

El primer Grand Slam del año tendrá una nueva fecha, se disputará en febrero, cuando habitualmente se realizaba en enero.

Pero, más allá de planificar el 2021, el capitalino (33 años, 135 del ranking de la ATP), su cabeza estará ocupada en su paternidad, ya que su esposa espera mellizos para las próximas semanas. Así lo comentó Mayer, en un reciente “Live de Instagram” en el que se entrenó junto con su compatriota Guido Andreozzi.

La última vez que el “Yaca” Mayer compitió fue en septiembre pasado, en Roland Garros, donde perdió en la tercera ronda de la qualy.

Vale destacar que la temporada que pasó fue muy atípica por la pandemia del coronavirus que obligó a la suspensión de varios torneos y a la reprogramación del circuito.

Hace unos dos meses que Mayer se entrena en Buenos Aires, su lugar actual de residencia.

“No fue fácil manejar la ansiedad, no sabés cuándo vas a empezar a competir. Es por eso que se hace muy difícil el entrenamiento. Hay muchos lunes que son difíciles, pensás ‘para qué me entreno, si no sé dónde voy a competir’”, explicó Mayer, integrante del equipo campeón de la Copa Davis.

Copa ATP

El tenista alemán Alexander Zverev, séptimo en el ranking mundial, encabezará el equipo teutón que jugará la Copa ATP del 1 al 5 de febrero en Melbourne, en una formación que tendrá como capitán a su hermano Mischa Zverev, designado por la Federación Alemana.

Zverev, finalista este año del US Open (perdió la definición con el austríaco Dominic Thiem), encabezará un equipo que se completará con Jan-Lennard Struff (36) y los doblistas Kevin Krawietz y Andreas Mies, 19 y 20 del ranking mundial de la especialidad, según la agencia de noticias DPA.