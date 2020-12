Dos rugbiers desfiguraron a golpes a un estudiante de abogacía

Un joven estudiante de abogacía fue atacado a golpes por dos rugbiers el domingo último en la localidad balnearia de Claromecó, partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, en una fiesta clandestina en la playa a la que asistieron unas 500 personas.

Felipe Di Francesco (23) y su hermano mayor Ramiro (26) estaban recogiendo botellas de vidrio y latas, intentando limpiar el lugar, cuando un grupo de seis o siete personas, entre ellas los hermanos mellizos Lucio e Ignacio Cozzi (31) comenzaron a provocarlos.

“Arrancaron a tirar basura al fuego. Mi hermano, que es ambientalista, les pidió que en vez de tirarlas al fuego, nos dieran una mano. Ahí, Lucio, empezó a prepotear e insultar a mi hermano”, repasó Felipe en declaraciones televisivas. Según el joven, después de ese altercado, los Cozzi, oriundos de La Plata, con domicilio en Tres Arroyos, lo interceptaron mientras él se subía a su camioneta y lo golpearon.

“Me agarraron solo, por la espalda. No sé si fue una emboscada o me estaban esperando. Quedé inconsciente y me siguieron pegando en el piso”, dijo el chico de 23 años, estudiante de Derecho. Como consecuencia de la golpiza, el joven tiene doble fractura de tabique, cuatro dientes rotos, un corte en la cara y un traumatismo en el ojo izquierdo.

