Inició el período de sesiones extraordinarias y se analizará hoy el Presupuesto 2021

Con la Asamblea Legislativa quedó inaugurado ayer el período de sesiones extraordinarias en la Legislatura provincial, que tendrá como temas principales la ley de Presupuesto 2021 y la creación del Inventario Provincial de Humedales. La oposición no participó, pero hoy, junto con el oficialismo, se reunirá con el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, para conocer mayores detalles de la ley de leyes.

El vicegobernador Gustavo Canteros presidió ayer la Asamblea Legislativa que, por primera vez, se realizó a pesar de la ausencia de los legisladores del Frente de Todos que anticiparon que no estarían presentes ante la falta de respuesta por parte del gobernador Gustavo Valdés. En primer lugar, respecto a la audiencia que solicitaron y, también, por la falta de incorporación al temario de los proyectos de paridad de género, voto joven, las cuentas de inversión 2019 y la rendición de gastos del primer semestre de este año.

“Me llamo mucho la atención la ausencia de los legisladores, porque venimos trabajando muy bien en el tratamiento de los códigos y de otros proyectos sin problema. Ellos podían haber pedido los temas que consideraron importante con antelación. En realidad ellos tienen un problema interno que hoy requiere que se muestren todos juntos. Y hoy la oposición es mínima e inexistente. Aparte no tienen la creatividad”, sostuvo el diputado Manuel Aguirre de la UCR.

Mientras que su par, Eduardo Hardoy, del PL, también se refirió al tema y señaló que “fue lamentable, fue un error de los legisladores de la oposición que argumentan que no son escuchados”. A la vez, analizó que “si son elegidos como diputados y senadores, vayan a las sesiones y a las asambleas y expresen sus puntos de vista. No en los medios de difusión, porque esa es su tarea. Tenían la oportunidad y siempre fuimos respetuosos tanto de las iniciativas como de los planteos que podían hacer, siempre fueron escuchados”, aseguró.

Por su parte, el diputado Javier Sáez consideró que “en términos institucionales fue muy malo, porque es el inicio de las sesiones extraordinarias”. “Ellos tienen formas para poder discutir el presupuesto, como mensaje fue una irresponsabilidad”, puntualizó.

Posteriormente, se realizó la primera sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados donde tomó estado parlamentario el Presupuesto 2021, con la ausencia de los legisladores del Frente de Todos.

Presupuesto

Como lo anticipó El Litoral, hoy a partir de las 9, los legisladores provinciales recibirán al ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, a fin de brindar mayores precisiones sobre el presupuesto provincial 2021 que proyecta un total de gastos en torno a los $137.999.407.808.

Y sobre la reunión con Rivas Piasentini, el diputado provincial Félix Pacayut, del Frente de Todos, ratifico a este medio que participará del encuentro y dijo que “vamos a preguntar, no vamos a dejar pasar cuestiones que tienen que ver con la regularización laboral de los trabajadores de salud, obras de infraestructura escolar para la nueva normalidad con el inicio de clases. La autarquía del Poder Judicial que esta vulnerada y que tiene que ver también con las mejoras salariales que van a recibir los trabajadores estatales de todos los organismos y niveles” y aclaró que “vamos a preguntar todo esto porque no tenemos precisiones y esperamos que mañana se puedan clarificar”.

Y sobre la asistencia de los senadores de la misma fuerza política sostuvo que “tengo entendido que van a estar todos, porque creo que es la única reunión a la cual asistiría el ministro. Esta reunión es para no repetirla en el Senado”.

Y en el marco de la reunión, el diputado Manuel Aguirre de la Unión Cívica Radical (UCR) se refirió al Presupuesto 2021 y en dialogó con El Litoral destacó que “es un 30 por ciento más que el del año pasado, lo que significa que el Gobierno provincial pretende gastar lo menos posible, porque no sabemos lo que va a ocurrir el año que viene por la pandemia. Este número es más que razonable”.

“El Estado es uno solo, si algunos de los poderes del Estado necesita más para obras es otro motivo, siempre el Ejecutivo provincial le garantiza la parte operativa. Pero se debe partir de lo mínimo”, afirmó.

Mientras que el diputado Eduardo Hardoy del Partido Liberal (PL) en relación al encuentro con el ministro de Hacienda dijo que “la reunión fue una decisión de la cámara a fin de que conversara con todos los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, para responder las preguntas sobre el presupuesto”.

“El presupuestó refleja la intención del gobernador Gustavo Valdés de fortalecer áreas esenciales como salud, principalmente, educación y seguridad que es lo que lleva en gran parte el presupuesto de la provincia. Pero sin dejar de lado la producción y obras de infraestructura vial como todo lo que sea puerto parque industriales e infraestructura eléctrica”, remarcó el legislador del PL.

En tanto, el diputado provincial Javier Sáez del Partido Popular (PP) ponderó la situación fiscal de la provincia y ante las consideraciones de la oposición de que el presupuesto incluye créditos que alcanzan los $13 mil millones, aclaró que “el presupuestó habla de $7 mil millones, ellos deben considerar también a las letras, lo que no es correcto. Lo que nosotros haríamos es darle la potestad al Ejecutivo provincial de poder colocar esos bonos, pero esto no implica que vayan a hacerlo”.

En lo que respecta al presupuesto que se contempla para el poder Judicial de $7.398.598.317, Sáez indicó que “ellos presentaron una proyección, pero el Ejecutivo provincial también tiene la suya. Además, el presupuesto contempla la posibilidad de partidas de refuerzo. No hubo un recorte como se sostiene, es una previsión de lo que hoy se puede otorgar, esto no significa que no se puedan otorgar más recursos como siempre se hace”.

En términos escolares, el legislador del PP destacó que “la provincia tiene casi 50 escuelas nuevas por inaugurar y en otras 100 se realizaron refacciones integrales. El Poder Ejecutivo tiene como foco a la Educación. Más allá de otras que van a avanzar, como la planta potabilizadora de Capital que implica casi $6 mil millones”.

(MNR)