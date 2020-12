Controversia por las dos pensiones de la vicepresidenta

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, consideró que Cristina Kirchner “tiene derecho a cobrar dos pensiones”. Es decir, que “le corresponde” cobrar su jubilación como expresidenta y la pensión por su fallecido marido Néstor Kirchner.

“Nos puede gustar más o menos lo que resuelve un magistrado, pero conozco al juez (Ezequiel) Perez Nami, es una persona seria que resuelve de acuerdo a derecho”, consideró el camarista penal. Por tanto, alentó: “Modifiquemos la ley si no nos gusta lo que el juez resuelve”.

En ese sentido, expresó en declaraciones radiales que la decisión del juez “no puede resolverse de otra manera”. Además, señaló que en el sistema judicial argentino “no hay sentencias a la carta”. Al respecto, remarcó: “La gente se puede enojar por lo que cobra un expresidente, bueno, entonces modifiquen la ley“. Por otro lado, el titular del Magistrado habló sobre el rechazo de la Corte del recurso de Amado Boudou. Al respecto, Lugones consideró “ultrajante” haberle aplicado el artículo 280 que permite al alto tribunal denegar presentaciones sin argumentos. “El 280 es ultrajante a la figura que representó Boudou”, evaluó el magistrado. Por tanto, explicó: “Al ser un ex vicepresidente no le hubiera cerrado la causa por un 280: lo hubiera tratado y dado los fundamentos, en un sentido y otro. Me parece que esa es la esencia de la Justicia”.