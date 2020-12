Rocío Oliva reveló quién le negó la entrada al velorio de Diego

“Yo sé quién no me dejó entrar. Fueron Claudia y sus hijas. Tengo un mensaje de las chicas en la que me dijeron que ellas mismas decidieron que yo no entrara. No me quieran contar la historia porque yo la sé mejor que ustedes.

Ellas no toman ninguna decisión si no consultan con su mamá”, afirmó en las últimas horas la expareja de Diego Maradona, Rocío Oliva, al explicar por qué no ingresó a la ceremonia de despedida. “El mensaje me lo mandaron ayer. Y decían que ellas dos tomaron la decisión, dejando a Claudia de lado. Yo tampoco mandaría al frente a mi mamá. Pero está claro que no fueron las hermanas de Diego las que se negaron, como dicen ustedes”, agregó Oliva en el programa del canala América donde participa como panelista, Polémica en el Bar.

“La verdad la saben los que estuvieron allí adentro de ese entorno”, dijo la mediática expareja del astro futbolístico. Y en ese tono desmintió que Natalia Coppola forme parte del entorno de Maradona, quien murió el miércoles 25 de noviembre último mientras cumplía un posoperatorio.

(JML)