Filosa respuesta de Jorge Rial a Dalma Maradona: "Vos alimentás el circo"

La polémica entre Dalma Maradona y Jorge Rial está lejos de terminar. Ahora, el conductor de Intrusos decidió hacer un duro descargo en vivo durante la emisión de su programa.

Todo comenzó el lunes pasado, cuando Rial reprodujo un audio que le envió, en el año 2018, Diego Maradona a su abogado y apoderado, Matías Morla, donde expresaba, enojado, su decisión de no concurrir al casamiento de su hija Dalma.

Ante la exposición, la hija del Diez estalló contra Rial y le dedicó un fuerte tuit. "Un aplauso para Jorge Rial, poniendo audios viejos ¡solo con el fin de lastimarme! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que sigan operando como quieran, cagones violentos, no les tengo miedo. ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! ¡Nunca lo filmé ni le publiqué un audio!", escribió la actriz en su cuenta personal.

Rial no se quedó callado. Este lunes, dedicó varios minutos a aclarar el tema frente a las cámaras. Si bien le pidió disculpas a Dalma, explicó: "Yo pongo la jeta acá, Dalma, si los otros se esconden es otra cosa. Acá pasan todos a hablar, no lo tomes como algo personal". Y agregó: "Le dije que si le molesta no paso más audios, no hay problema. Pero queremos saber de dónde viene esta pelea. Lo lamento, pero tu viejo era el tipo más público del mundo y Dalma también es pública. Yo entiendo que esté dolida, y la acompaño, pero con decírmelo, no lo ponemos más. No hay problema".

Luego, el conductor expresó: "El circo también es esto. Voluntaria o involuntariamente, también alimentan el circo". Y, para ser todavía más contundente, sumó: "Ni siquiera hace falta operar en esto, porque todos están hablando. Nos llega de todos lados, a veces de los lugares más inesperados, algunos cerca tuyo. Es fácil decir 'cagones', pero yo pongo la jeta, te guste o no te guste. Entiendo que te lastime, te pido disculpas".

"Seré torpe, pero operador no", manifestó, y apuntó nuevamente contra Dalma: "Me hubieses dicho, porque entiendo tu enojo y tu dolor. Pero no es de cagón, y ni siquiera estoy operando. ¡Hace 20 años pongo la jeta acá y me las banco todas!".

"Cada cosa que vos publicás alimenta el circo, se expande de una manera infernal. Tenés todo el derecho del mundo a hacer público todo, como nosotros también lo tenemos", afirmó Rial. "Cuando la prensa hace falta somos los mejores, y cuando no, somos los peores", siguió.

Para cerrar, redobló la apuesta: "El que hablaba era Diego, era tu papá, Dalma, no éramos nosotros. Nadie le ponía una pistola a Diego para salir al aire ni para que hablara. Nosotros no dijimos las barbaridades que dijo. El que lo dijo fue Diego Maradona hablando de tu mamá y de ustedes, metió en cana a Rocío, rechazó a su hijo Junior, a Jana no le dio su identidad. No fuimos nosotros".

