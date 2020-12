Carrió presentó su libro y dijo que no se va

Elisa Carrió presentó este martes al mediodía su libro que recopila toda su obra legislativa, constituyente, informes, denuncias y proyectos de ley que realizó a lo largo de toda su carrera política.

El Día de la Virgen de San Nicolás, a modo de homenaje a su fe religiosa, fue el momento elegido por Carrió para presentar su obra política "sin ninguna fisura" -tal como la definió-, a excepción de su cambio de postura respecto a la Ley del Arrepentido.

"Mi legado político: 1994 - 2020", es el título que recopila 18.000 páginas repartidas en 26 libros, a los que se van a poder acceder con acceso libre y gratuito a través de su página web. Pero el título lejos está de ser un gesto de despedida de parte de la dirigente. "No me voy a ir, voy a estar en los momentos difíciles", advirtió. Aunque recordó que no está "en la vida diaria de un parlamento que se abruma por su mediocridad". El 29 de febrero fue su último día como legisladora nacional. El evento se realizó en su casa de Capilla del Señor, se transmitió a través de redes sociales y estuvieron presentes en la mesa central: la co fundadora del ARI, Elsa "Tata" Quiroz; la exdiputada Elisa Carca; y la periodista Cecilia Di Francesco.

