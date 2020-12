SANDRA NOBLE

Q.E.P.D.

Falleció el 08/12/2020. La ministra de Educación de la Provincia de Corrientes, licenciada Susana Mariel Benítez y sus hijos Juan Agustín y Mathias Federico participan con profunda e inconsolable tristeza el fallecimiento de la profesora Sandra Noble y acompañan en este doloroso trance a su queridísimo hijo Toti y a su familia, pidiendo a Dios cristiana resignación y que brille para ella la luz que no tiene fin. o/136

SANDRA NOBLE

Q.E.P.D.

Falleció el 08/12/2020.La Comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente “José Manuel Estrada” expresa sus más sentidas condolencias por el lamentable fallecimiento de nuestra querida compañera Sandra Noble. Acompañamos a la familia y amigos en este momento tan triste. A veces las palabras no alcanzan para expresar el inmenso dolor que sentimos tras una pérdida, a veces solo desearíamos volver el tiempo atrás para poder brindarte un último abrazo o un último beso. Descansa en paz estimada profesora, siempre serás recordada por tus risas en los pasillos, por tu voz, por tus charlas compartidas, las frases con humor y distender jornadas intensas, ese brillo al ingresar y siempre una conversación compartiendo mates, mimos, arrebatos de carcajadas, gestos, siempre “ese no sé qué”. No te olvidaremos, pues fuiste especial, por ser alguien sin igual. Los que te conocimos tenemos los maravillosos recuerdos que nos dejó tu presencia. Hoy una gran tristeza, pero de a poco, todos los días será tenerte presente con una hermosa sonrisa, como a vos te hubiera gustado… recordarte con la misma alegría con la que nos saludabas. Hasta cualquier charla, querida rubia.

SANDRA ANALIA

NOBLE

Q.E.P.D.

Falleció el 08/12/2020. La Comunidad Educativa del Instituto Superior “Josefina Contte” participa con profundo dolor el fallecimiento de la profesora Sandra Analía Noble, docente de esta institucción. Rogamos por su descanso en paz, y nuestras sentidas condolencias para sus hijos, familiares y amigos. Que la alegría de su bello ser perdure en el corazón de quienes tuvimos el gusto de compartir un tramo del camino con ella.