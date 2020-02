Dos horas de paro en los bancos por el asesinato de un cajero en un robo

El secretario general de La Bancaria, Juan Esteban Lescano, confirmó un paro nacional para las primeras dos horas de atención del lunes por el crimen del cajero de la sucursal de Isidro Casanova del Banco Nación durante un robo cometido ayer.

“El viernes 31 murió Germán Chávez tras un robo bancario. Por encima de cualquier connotación está el dolor de su familia, a quien acompañamos. Exigiremos justicia para Germán y su familia, y castigo para los asesinos de un joven querido por todos sus compañeros”, dice un comunicado oficial.

“La Bancaria ha decidido una medida de fuerza para el día lunes; algunos podrán estar de acuerdo o no.

Pero nosotros los bancarios tenemos un muerto, su familia y sus amigos tienen un ser querido que ya no está, y no queremos que la desidia burocrática cobre nuevas víctimas.

Por eso señalamos errores y falencias en materia de seguridad bancaria y exigimos el cambio de las normativas del Bcra, como lo venimos haciendo desde que desregularon la seguridad en las entidades bancarias: reclamos que hicimos en 2017, 2018 y 2019.

Las autoridades actuales tienen la responsabilidad de cambiar la normativa”, concluye la misiva.