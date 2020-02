Matan a un cajero y huyen con un botín millonario

Esperaron a que las puertas de la sucursal del Banco Nación de Isidro Casanova abrieran y que las personas que hacían la fila en la vereda entraran. Minutos después de las 10, al menos cuatro encapuchados armados llegaron en un auto robado y dispuestos a todo. Apenas entraron empezaron a los tiros y mataron a un empleado de un tiro.

El bancario asesinado fue identificado como Mario Germán Chavez Torrez (31), estudiante de ingeniería e hijo de Rinaldo Chavez, ex tesorero de esa sucursal. Por el crimen, la Bancaria, el gremio que representa a los empleados de ese rubro, decretó un paro bancario para las primeras dos horas de atención del próximo lunes.

El asalto ocurrió en el Banco Nación ubicado en Roma 3271, en La Matanza. Allí también, en un edificio anexo, funciona una sede de la Anses. Los ladrones, por lo menos cuatro, llegaron en un Renault Fluence gris y bajaron con las caras cubiertas, algunos con medias de mujer, y armados.

“Yo estaba en el anexo de la Anses y quise ir para el cajero. Cuando iba por la mitad del hall veo que un montón de gente entra corriendo y diciendo: ‘¡Llamá a la Policía que están armados!’”, contó Marisa (44), una testigo del episodio. En ese momento, una empleada de Anses accionó la persiana metálica para cerrar el acceso. “La persiana no llega a la mitad que empezaron a los tiros”, dijo la mujer.

Los ladrones obligaron a los clientes y los empleados a tirarse al piso y fueron hasta la línea de cajas, donde exigieron dinero.

En ese momento, Germán, que trabajaba en atención al público, habría querido escapar y uno de los ladrones le disparó un tiro en la espalda, según fuentes judiciales. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dio otra versión. Dijo que “lamentablemente Germán, sin pensar, intentó forcejear con uno de los delincuentes, recibió un disparo que le produjo la muerte”.

Gabriela, una médica que estaba en el banco cuando ocurrió el asalto, dijo que Germán la estaba atendiendo a ella cuando escuchó gritos de otro sector del banco y fue a ver qué ocurría.

“Cuando pego la vuelta los veo a los chorros del otro lado, con máscaras. Este chico (Germán) forcejeó con uno de los chorros, otro asaltante le quiso tirar pero le dio a su compañero en la pierna. Germán siguió forcejeando, cayó al piso y ahí le dieron un tiro en la espalda. Cuando se fueron los delincuentes lo fui a asistir pero ya estaba muerto”, dijo la mujer a TN.

Después de cometer el crimen, los ladrones escaparon. Al herido lo tuvieron que sacar dos de sus cómplices en andas. Aún no estaba confirmado si habían llegado a robar algo o no. “Se les cayó la bolsa con toda la plata en la calle”, dijo Gabriela. Extraoficialmente se hablaba de un botín de 1 millón de pesos.