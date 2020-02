Playas: sostienen que se recuperó más espacio y que avanzarán con más servicios para los bañistas

Tras la presentación del Plan de Playas Públicas de la Comuna, el intendente Eduardo Tassano destacó la recuperación de un 70 por ciento de los terrenos que dan hacia el río, cuya ocupación antes era casi nula. Además ponderó la fuente de trabajo que generará el nuevo paseo de compras.

En el marco de la instalación de servicios gastronómicos y comerciales, en las zonas de Islas Malvinas y Molina Punta de acuerdo a las ordenanzas de sustentabilidad, ordenamiento ambiental, cuidado del paisaje y seguridad, el intendente Eduardo Tassano en diálogo con la prensa se refirió a los detalles del proyecto de shopping que se construirá en costanera Sur y dijo que “nosotros trabajamos para que la ciudad tenga alternativas recreativas durante el verano con playas”.

“Más del 70% de la propiedad privada al lado del Boca Unidos se recupera y la playa se agranda”, agregó.

Al respecto, precisó que “siempre hubo consesiones para utilizar las playas, ahora tenemos un sector de empresarios que quieren invertir y mejorar las condiciones con paradores, el terreno es propiedad privada y no va a ser un shopping como el de avenida Centenario, va a ser un paseo de compras y se respeta la línea de río y más del 70% de la propiedad privada al lado del Boca Unidos se recupera y la playa se agranda”, explicó.

Aclaró además que “los paradores no tienen consesiones y la Municipalidad puede rescindir en cualquier momento”.

También anticipó que “los paradores van a quedar durante todo el año para tomar algo mirando el río Paraná y los correntinos no van a estar más de espaldas al río”.