Dengue: avanza el control en los barrios y en el país ya hubo dos picos de casos

Con un total de 22 casos confirmados de dengue, la provincia transita la fase de prebrote debido a que casi todos los pacientes se contagiaron fuera del territorio provincial y todavía no se detectó circulación local del virus. De todos modos, para evitar un incremento de los casos continúa la vigilancia y los operativos preventivos en los barrios donde se detectaron muestras probables.

Así lo indicó a El Litoral la directora del plan provincial de Lucha Contra el Dengue, Angelina Bobadilla, que dijo: “Seguimos con las actividades de prevención en los barrios y hasta ahora no tenemos muestras pendientes”.

Además, señaló que debido a que continúan con la vigilancia de febriles, es decir, de personas que presentan fiebre con características sospechosas para dengue, desde hoy podrían entrar nuevas muestras que serán derivadas a estudio de laboratorio. Un procedimiento que comienza todos los lunes y cuyos resultados se dan a conocer todos los viernes.

Mientras tanto, en otras provincias como Misiones y Buenos Aires continúan apareciendo nuevos casos de dengue, y ya se detectó un primer pico de notificaciones, de acuerdo a los datos del Boletín Integrado de Vigilancia de Epidemiología de Nación.

“En la presente temporada se evidencian 2 picos de incidencia de notificados”, señalan en un comunicado. Allí mismo precisan que el primer pico se detectó en Misiones, con casos que no tenían antecedente de viaje; y el segundo pico en Buenos Aires pero de muestras importadas, es decir, de personas que se contagiaron fuera de dicha provincia.

A pesar de este escenario epidemiológico, hasta la fecha no confirmaron un brote, debido a que los números de casos autóctonos no superan a los de otros años. En este marco, recomiendan controlar los recipientes con agua, dado que allí se forman las larvas, e insisten en el uso del repelente.