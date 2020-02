“Ninguno merecía los tres puntos”

“Fue un partido parejo, difícil, la verdad que el campo de juego no nos ayudó a ninguno de los dos equipos, ya que era muy difícil controlar (la pelota), dar dos pases seguidos. Lo mismo intentar salir jugando, donde siempre se nos complicó”, consideró Jorge Carranza acerca de la derrota del domingo ante Crucero del Norte.

El arquero, que jugó su cuarto encuentro con la camiseta de Boca Unidos, señaló que “el partido se definía por detalles, nosotros tuvimos la mala fortuna de no poder despejar una pelota y ellos tuvieron la suerte que le cayó justo a uno de sus extremos, que le pegó fuerte y cruzado”, en alusión al gol conseguido por Alejandro Pérez.

“Fue un partido parejo para malo, o parejo para abajo. El resultado no refleja lo que fue el juego, ya que ninguno de los dos merecía los tres puntos, y lamentablemente nos volvemos con las manos vacías”, manifestó a la salida de los vestuarios.

Carranza dijo que Boca Unidos no pudo desplegar su juego debido al mal estado del campo de juego. “No es una excusa, y seguramente ellos están más acostumbrados a jugar en ese terreno, pero la pelota no corría y estábamos propensos al error, sobre todo en la parte defensiva. Después en la parte ofensiva no logramos ser profundos, no logramos inquietar”, contó el golero.

“Tenemos que seguir con la misma línea con la que llegamos a este partido. Veníamos haciendo buenos juegos, tuvimos solidez defensiva, salvo la situación del gol donde no pudimos rechazar y ellos tuvieron fortuna, y darle más posibilidades de gol a Tony (Medina), al que por ahí lo dejamos un poquito solo y los compañeros tenemos que acompañarlo más”, analizó el arquero.

Por primera vez Boca Unidos quedó fuera de los puestos de clasificación. “Hay que estar tranquilo, está todo muy comprimido y esto recién comienza, ganando un partido nos volvemos a meter. Ahora a esperar el próximo partido para ver si podemos tener revancha y hacernos de los tres puntos”, señaló por último Carranza.