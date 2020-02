Dengue: ante un primer caso autóctono, descartan circulación viral en la zona

Entre los 22 casos de dengue reportados en esta temporada, se notificó el primer caso autóctono en una persona de Capital que no tiene antecedente de viaje y por lo tanto el contagio habría ocurrido dentro del territorio provincial.

Desde Salud Pública indicaron que realizaron varios controles en la zona y hasta la fecha no lograron detectar circulación del virus.

“Tenemos sólo un caso probable autóctono, que no tiene antecedente de viaje y por este motivo se intensificó la búsqueda de febriles en el barrio en el que vive. Sin embargo, no encontramos ningún caso asociado, ni en su familia, ni en la zona. Además, la persona ya fue dada de alta”, expresó a El Litoral la coordinadora del plan provincial de Lucha Contra el Dengue, Angelina Bobadilla.

De todos modos, debido a que el mosquito responsable de la transmisión de la enfermedad (Aedes aegypti) tiene una fuerte presencia en esta región, y de hecho se espera un incremento de casos, en la ciudad avanzan los diferentes operativos sanitarios en zonas comprometidas con muestras probables. Es decir en Laguna Seca, Güemes, Libertad, San Roque Este, Hipódromo.

Paralelamente, se desarrollan actividades preventivas en espacios donde hay mayor circulación de personas y mayor movimiento turístico. Con ese objetivo, durante esta semana se realizará fumigación espacial en diferentes espacios del casco céntrico, así por ejemplo el viernes comenzaron las tareas en el parque Cambá Cuá.

Al respecto, la doctora Bobadilla comentó a El Litoral que “elegimos el centro para trabajar de manera preventiva por el turismo que estamos teniendo por Carnaval. Además, es una zona en la que no habíamos trabajado aún y por eso vamos a realizar fumigación espacial en diferentes lugares para controlar la población adulta de mosquitos. Además, realizaremos difusión de las medidas de limpieza de las casas. Son las mismas actividades que hicimos cuando se realizó la Fiesta Nacional del Chamamé”.

Brote

Hasta la fecha no se confirmó circulación viral en la provincia, dado que se detectaron casos aislados y la gran mayoría son importados, pero conociendo el comportamiento que tuvo la enfermedad en los últimos brotes (2009-2016-2018) se espera un fuerte incremento de casos.

“Para tener un brote hay que confirmar la circulación viral con más casos autóctonos, pero hasta ahora la mayoría son importados. Además, en los reportes podemos ver que los contagiados son miembros del mismo grupo familiar que viajaron a otros lugares y regresaron con los síntomas. De todos modos, sabemos que vamos a tener muchos más casos y, hasta puede desarrollarse un brote por un caso asintomático, por eso insistimos en la limpieza de los ambientes y la consulta médica ante la mínima sospecha”, detalló Bobadilla, la directora de Infectología.

En un repaso de lo que sucedió en los anteriores brotes, cabe recordar que tanto en el 2016 como en el 2018, los casos comenzaron a crecer en febrero y llegaban a un brote en abril/mayo. En el 2016 se confirmaron más de 650 casos y durante el 2018, 131 casos.

Para evitar esos escenarios, solicitan controlar la limpieza de los ambientes: revisando los recipientes que contengan agua, ya que allí se forman las larvas del mosquito; usando telas mosquiteras para los niños pequeños, y repelente a la hora de viajar a zonas con casos (Paraguay o Brasil).

Además, ante síntomas compatibles solicitan que se concurra al centro de salud más cercano. En este sentido, el primer signo de alerta es la fiebre con dolor de cabeza, muy similar al de la gripe pero sin resfrío ni catarros, dolor detrás de los ojos, malestar muscular, vómitos o náuseas.