Cómo mejorar mis finanzas sin perder en el intento

Por Santiago Segovia

Contador público /

Asesor financiero

santiago.segovia@sgvconsultores.com

Especial para El Litoral

Este año que arranca nos trae muchos desafíos a la hora de encarar nuestras finanzas, con muchas variables a tener en cuenta a la hora de hacer rendir nuestros ahorros, y de cómo manejar los gastos; para ello, solo los que trabajan en sus finanzas van a poder surfear estos escenarios de la mejor manera.

En primer lugar, debemos ir dejando de lado los malos hábitos, que son por excelencia los que nos detrimentan el bolsillo, como ser, pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, comprar con descuento cosas innecesarias, no pagar deudas a término, no controlar los resúmenes bancarios, no ahorrar y mucho más: no tener un plan u objetivo a seguir.

Parecería muy básico, pero no lo es. Llegado el momento estas costumbres negativas nos hicieron perder más dinero de lo que pensamos.

Ahora bien, una vez que detectamos esas falencias en nuestras finanzas, es hora de poner en marcha un “plan financiero” y controlar nuestros resultados.

Existen varios tips, solamente tienes que elegir entre los más realizables de acuerdo a tus posibilidades, hábitos o costumbres. Aquí vamos:

Fijarse un objetivo financiero

Determinar objetivos claros a un mediano y largo plazo, es crucial, ya que te permite tener una perspectiva y dirección hacia dónde quieres llegar, y si un gasto se justifica o no. Estamos frente a un escenario de estrategia financiera, donde se pone a prueba cada peso que gastamos.

Registra todos tus gastos

Hoy en día existen muchas apps disponibles para llevar el registro de todos y cada uno de nuestros ingresos y gastos, o simplemente con un lápiz y papel. Lo importante es que quede registrado todo y te darás cuenta de qué gastos vas a poder prescindir.

Controla tus pasivos

Seguramente ya sabes qué deuda tienes, dale prioridades y págalas lo antes posible; identifica si te están devengando un interés y de cuánto es el mismo, así podemos priorizarlas para no pagar de más, e ir cancelando las más caras primero, y así, ante cualquier ingreso extra, saber a dónde aplicarlo rápidamente.

Chequea tu situación financiera

Muchos comercios tienen un sistema de cruzamiento de información financiera, y al no cancelar nuestra deuda, nos informan en una base de datos como clientes morosos y terminan perjudicando seriamente el acceso al crédito.

Hacer del ahorro un hábito

Factor fundamental a la hora de generar un futuro próspero y seguro encaminado hacia la “libertad financiera” que es la capacidad de que nuestros ingresos pasivos (ingresos que no surjan de nuestro trabajo) superen a tus gastos, manteniendo tu actual calidad de vida. Puede comenzar con un 5% o 10% de tus ingresos e ir incrementándolos y volcando esos ahorros a alguna inversión para no perder valor frente a la inflación que ya todos conocemos.

Haz trabajar tus ahorros los

fines de semana y feriados

Existen instrumentos financieros que permiten entrar y salir rápidamente, generando una renta por esos días donde todos descansan. Excelente idea, ¿no?

Por último, es muy importante dedicar un tiempo a leer e informarnos un poco más sobre cómo mejorar nuestras finanzas domésticas, es la clave para estar actualizados en un contexto tan dinámico como el nuestro, donde hay que tener en cuenta el nivel inflacionario, que actualmente ronda el 50%, por lo que toda inversión que hagamos tiene que rendir como mínimo esa tasa para que nuestros ahorros no pierdan valor.