Ante casos sospechosos de dengue en dos poblaciones, piden extremar la prevención

Hasta ahora en el interior de la provincia, sólo en Itá Ibaté se confirmó un caso de dengue importado. Sin embargo, en las últimas jornadas apareció un sospechoso en Santo Tomé y un par en Itatí. Por ello, en las dos localidades se hicieron tareas de bloqueo y estiman que mañana estarán los resultados que confirmarán o descartarán si los tres pobladores están afectados. Independientemente de esto, autoridades municipales y de Salud Pública ratifican que es trascendental que se extremen las medidas de prevención.

La directora del plan provincial de Lucha contra el Dengue de Salud Pública, Angelina Bobadilla, aseveró en diálogo con El Litoral que “no hay que entrar en pánico. Lo importante es que todos contribuyamos para evitar no sólo el dengue sino también otras enfermedades tales como la fiebre amarilla y la chikungunya”. En este contexto, reiteró que es esencial “mantener limpios los hogares, tanto en el interior como en el exterior. En especial, hay que evitar la acumulación de agua en la que puedan crecer las larvas. También es importante que si una persona siente fiebre que no se automedique, sino que consulte inmediatamente al médico”.

Es indispensable que se adopten estas medidas no sólo donde hay casos sospechosos, sino en todo el territorio provincial.

Con respecto al paciente de Santo Tomé, Bobadilla aseveró que aún está en estudio y que se conocerá mañana el resultado del laboratorio. También en esa jornada se obtendría la confirmación o anulación de otro par de casos sospechosos en Itatí. No obstante, la funcionaria aseveró que en ambas poblaciones ya se realizaron las tareas de bloqueo correspondientes.

Trabajo conjunto

“Se realizó la fumigación en el radio de nueve manzanas en la que vive la persona afectada, se realizó búsqueda de febriles y se continúa con el descacharrado”, expresó a El Litoral el director de Defensa Civil de Santo Tomé e integrante de la comisión de lucha contra enfermedades emergentes, Silvio Osorio. Al mismo tiempo destacó que hace varios años que el Municipio trabaja en forma conjunta con el hospital y profesionales de la Facultad.

Tras lo cual hizo hincapié en que si bien se trataría de un caso autóctono, “no hay que asustarse, sino extremar las medidas de prevención en cada uno de los hogares. Es de gran importancia que todos colaboremos evitando que se acumule agua donde puedan crecer las larvas y, por supuesto, si uno tiene fiebre, ir inmediatamente al médico”.

Asimismo, afirmó que seguirán con las tareas de descacharrado.

Afluencia de turistas

En Itatí, además de realizar el bloqueo en un radio de nueve manzanas del lugar donde viven quienes podrían estar afectados, Bobadilla indicó que se realizó una fumigación espacial en lugares donde transitan muchas personas, como es el caso de los alrededores de la Basílica. “De todas maneras la fumigación sólo mata al mosquito ese día, por eso es importante eliminar cualquier recipiente con agua que permita la reproducción del vector”, recordó.

Mientras que el intendente de Itatí, Germán Fernández, al ser consultado por El Litoral señaló que siguen trabajando con operativos de descacharrado para, precisamente, contribuir con la limpieza de los hogares.