En el Día de los Enamorados, 17 parejas dieron el sí en Corrientes

En el Día de los Enamorados 17 parejas correntinas decidieron dar el sí y casarse en el Registro Civil de Corrientes Capital, lo confirmó a ellitoral.com.ar el subdirector del Registro a cargo del directorio, Rubén Sandoval. De las 17 parejas, una corresponde dos mujeres que decidieron legalizar su unión. En 2019 hubo 13 parejas que se casaron este día

"Las 17 parejas que decidieron casarse corresponden a Capital, los números del interior, aún no tenemos. De las 17 parejas, uno es matrimonio igualitario", detalló Sandoval.

En cuanto a las tarifas, casarse en las delegaciones del Registro Civil no tiene costo. Se pueda adquirir la libreta a 300 pesos o quedarse sólo con el acta. Si la pareja decide casarse en un domicilio particular el costo es de 1.500 pesos más la libreta, de lunes a viernes y en horario matutino. Si es en horario vespertino el costo es de 1.800 pesos más la libreta. Si la ceremonia se realiza un sábado el costo es de 2.500 pesos más la libreta. Los domingos no hay servicio.

Requisitos para dar el sí: fotocopia de documentos de identidad; completar el formulario; examén VDRL (prueba serológica para la sífilis)