Maduro amenazó a Guaidó: “Llegará el día de su detención”

Nicolás Maduro aseguró ayer que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, será detenido cuando el Ministerio Público emita una orden de aprehensión. Maduro declaró que aún no ha llegado el día, pero aseguró que “llegará”.

“El día que los tribunales de la república den el mandato de detener a Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel. Ese día no ha llegado”, dijo Maduro en una rueda de prensa celebrada ayer en el Palacio de Miraflores.

Guaidó volvió este martes a Venezuela tras una gira internacional en la que fue recibido por Donald Trump, Justin Trudeau, Emmanuel Macron y Boris Johnson, entre otros altos mandatarios.

Sobre él pesa una prohibición de salida del país -emitida por cortes allegadas a Maduro- que ya evitó en febrero de 2019, cuando cruzó la frontera hacia Colombia para intentar que la ayuda humanitaria enviada allí entrara en Venezuela, sin que hubiera consecuencias.

El propio Guaidó había reconocido durante su gira que había “riesgo” de que esta vez sí fuera detenido a su regreso a Venezuela. No fue arrestado cuando ingresó al país a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, pero sí fue blanco de agresiones por parte de colectivos chavistas presentes en las inmediaciones.

El momento de mayor tensión se registró cuando Dubraska Padrón, coordinadora política de la aerolínea Conviasa -recientemente sancionada por Estados Unidos- ingresó al sector de migraciones y comenzó a increparlo. La mujer siguió a Guaidó hasta la salida del aeropuerto mientras lo calificaba de traidor y le arrojaba líquidos. Guaidó se retiró sin recibir heridas y exclamó ante las cámaras, en relación al episodio: “Este es el showcito”.

Sin embargo, en medio de la confusión, el tío de Guaidó, Juan José Márquez, que le ha acompañado en su gira internacional, sí fue detenido porque, según las autoridades venezolanas, llevaba material explosivo.

Interrogado sobre el arresto de Márquez, Maduro contestó que “es un problema de la Justicia venezolana”. “Pregúntele todas las preguntas que tenga al fiscal general y al tribunal. No es un problema en el que yo tenga que opinar”, ha enfatizado. No obstante, tanto el gobierno de Portugal como la aerolínea que trasladó a la delegación rechazaron que existiera la posibilidad de que este hubiera sido el caso.