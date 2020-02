Reconocen al Cari como la primera usina de pensamiento de América Latina y del país

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (Cari) fue reconocido como la primera institución de América Latina y de la Argentina.

El Cari es una usina de pensamiento, con más de 40 años de trayectoria, integrada por diplomáticos y expertos de las más variadas especialidades. Fue fundada por el embajador Carlos Manuel Muñiz y actualmente es presidida por Adalberto Rodriguez Giavarin. José Antonio “Pocho” Romero Feris integra la usina como consejero.

“Nuestra organización quedó ubicada en el puesto 43º del Índice Mundial que contempla a todas las usinas de pensamiento, inclusive las de los Estados Unidos. Sin considerar a los Think Tanks de ese país, el Cari consigue la 35ª posición del ranking”, explicó Rodriguez Giavarin.

“La pluralidad, el rigor y la trayectoria de nuestros miembros son el activo más importante en el Cari”, destacó.

Con respecto al importante número de instituciones académicas en el país, Rodríguez Giavarini señaló: “La productividad de la sociedad civil argentina y de nuestra diplomacia pública en cuanto a los think tanks de proyección exterior son un elemento vital para que trabajemos en lo interno y hacia el mundo con el mayor valor de las sociedades democráticas, la cooperación en todos sus aspectos”, explicó el también ex canciller.

El Cari tiene más de 20 comités de estudios en los que se analizan diferentes cuestiones, se realizan intercambios académicos, de investigaciones para la comprensión de actualidad y el futuro.

Su fundador, Carlos Manuel Muñiz, fue uno de los actores más activos de la vida política, cultural y académica del último medio siglo.

Fue por iniciativa de Muñiz que en abril de 1963 se creó la carrera diplomática, concentrada hasta hoy en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (Isen). Y en junio del 78, Muñiz fundaba el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (Cari), que presidió.

Muñiz fue embajador en Brasil, Chile y EE.UU. Y como representante permanente del país ante las Naciones Unidas (ONU) de 1982 a 1988, participó activamente, junto al ex embajador argentino en Londres, Rogelio Pfirter, de los reiterados reclamos que siguió haciendo el país ante el organismo en el período entre la posguerra de Malvinas y del restablecimiento de las relaciones bilaterales con el Reino Unido. Premio Konex 1998, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política y de la de Derecho, entre otras instituciones, Muñiz combinó su ejercicio profesional con la publicación de numerosas obras de política exterior y derecho internacional.