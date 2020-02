El Partido Demócrata Cristiano repudió el ataque a mural de ATE

El Partido Demócrata Cristiano de Corrientes (PDC) repudió “el ataque destructivo perpetrado por personas (no tan) anónimas contra el mural ubicado en la sede de ATE, sita en España y Mayo, que recuerda a los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar del período 1976-1983”, consignaron en un comunicado remitido a El Litoral. “La DC considera que este ataque responde al accionar de personajes siniestros que añoran los años de dictadura y no se resignan a que la sociedad argentina en general, y correntina en particular, tenga calado muy profundamente en su conciencia el nunca más golpes de estado y nunca más el estado terrorista!!”, remarcaron.

Finalmente, se solidarizaron con “las familias de los y las detenidos/as-desaparecidos/as, con las organizaciones que llevan adelante la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, y de ATE”.