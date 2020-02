Valdés, semana de gestiones por fondos a la espera de gobernadores radicales

El gobernador Gustavo Valdés irá en las próximas horas a Buenos Aires donde prevé reunirse con el ministro de Obras Pública, Gabriel Katopodis. El encuentro ya había sido anunciado por el ministro de Obras y Servicios Públicos local, Claudio Polich, quien había confirmado a El Litoral que Katopodis los recibiría a mediados de febrero.

Valdés tiene previsto además recibir a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Mendoza, Rodolfo Suárez, ambos radicales, para este fin de semana de carnaval. Vendrán para presenciar el desfile y no se descarta la presencia de otros mandatarios de la región.

Antes, el Gobernador gestionará fondos para avanzar en obras que están paradas. En total serían 14 los proyectos que esperan la remisión de recursos para continuar.

Entre las obras que esperan fondos se destacan: la construcción de un par de escuelas en Bella Vista y otros municipios; la Ruta 40; el puerto de Itá Ibaté, entre otras. “Los trabajos están paralizados en 14 escuelas, pero algunas obras no están paradas por falta de fondos”, había advertido Valdés.

“Es el momento de traer dólares de afuera, porque conviene invertir en obras. Los recursos tienen que estar mejor distribuidos y no es algo inalcanzable para el Gobierno nacional”, apuntó el Gobernador hace un par de días y reclamó: “Tenemos que lograr que haya una mirada más federal y eso lo podemos lograr con inversión en infraestructura”.

Plan Argentina Hace

El ministro Katopodis anunció días atrás que “estamos resolviendo con los gobernadores el Plan Federal de Infraestructura que necesita Argentina. Son obras para una Argentina que tiene que ponerse de pie y lo hará sobre la base del desarrollo, trabajo y empleo. La obra pública es palanca y fundamental para dinamizar la economía y generar empleo en nuestras localidades. Cuando la obra pública se pone en marcha se movilizan todos los sectores de la economía”, detalló.

Katopodis resaltó que en esta etapa el Gobierno nacional “apunta a reactivar la economía” y dar respuesta a las necesidades de las intendencias por medio de fondos que administrarán los Estados provinciales “hasta que se pongan en marcha las obras de infraestructura” más grandes.

El ministro reiteró que el gobierno se encontró “con el 60% de la obra pública paralizada”, con aproximadamente “20.000 puestos de trabajo menos”. El funcionario indicó a Télam: “El programa se hace con fondos del Tesoro nacional, por 10 mil millones de pesos para la primera etapa”. En ese marco, aclaró que “las provincias se transforman en administradoras de esos recursos” con mano de obra local.