Marini: “Tuvimos cosas buenas, pero en realidad hay que ganar”

A diferencia de la actuación en su visita a Crucero del Norte, el domingo de local, Boca Unidos hizo el gasto del partido, pero Unión de Sunchales fue práctico y contundente. El resultado fue el mismo: el equipo correntino no pudo sumar, y por segunda fecha consecutiva sigue afuera de zona de clasificación en el torneo Federal A.

Al término del encuentro, el técnico Claudio Marini dio la cara. En diálogo con la prensa a la salida de los vestuarios, dijo: “Hicimos los méritos para ganar, pero algunos errores puntuales hicieron que el resultado sea adverso, que terminemos buscando sin mucha claridad. Son esos partidos que a veces se dan así”.

Consultado acerca de lo que le faltó al Aurirrojo para merecer otro resultado, señaló: “Nos faltó más peso dentro del área y en las definiciones, ya que tuvimos tres o cuatro bastante claras. Se hace difícil cuando no se puede convertir”.

El técnico señaló que para este partido “buscamos mejorar la tenencia de la pelota, el jugar más rápido por las bandas. En líneas generales, hasta el primer tiempo estábamos haciendo un buen partido, éramos mucho más que el rival, pero esto se gana con goles”, insistió.

En los últimos dos partidos, Boca Unidos se pareció más a aquel que terminó jugando el primer tramo del campeonato, con desaciertos defensivos groseros que lo tienen como uno de los equipos que más goles recibió en lo que va del torneo.

Para Marini, los goles del rival “llegaron por errores puntuales” en el primer tiempo (…) en estos partidos, con un equipo que va a llegar esporádicamente pasan estas cosas. Después ya es más difícil, se hace cuesta arriba”, indicó el DT, que reconoció los desajustes lógicos del complemento “porque teníamos la necesidad” de ir a buscar el empate.

“Me parece que fuimos un equipo que sostuvo mucho tiempo la pelota, que arriesgó. Pretendo que pueda tener más situaciones de gol, pero el análisis es muy difícil cuando un equipo se mete muy atrás. Unión hizo su juego, después del gol lo planteó de otra manera, y bien, y se nos hizo complejo. Me parece que tuvimos cosas buenas, pero en realidad hay que ganar”, analizó.

Al preguntársele acerca de lo que le preocupa, Marini fue claro: “Me preocupa sobre todo levantar el ánimo, porque estos son partidos que golpean. Cuando un equipo juega mal y pierde se sabe que tiene que encontrar el rumbo, pero a mí entender hoy (por el domingo) se hizo un buen partido, y perder de esta manera golpea en lo anímico”.

“Lo de la tabla es una preocupación inmediata porque nos vamos quedando lejos; también el lugar donde estamos, pero tampoco podemos ahondar en ese tema. Tenemos que levantar rápido, manejar las situaciones lo mejor posible, y saber que el viernes (visita a Sportivo Belgrano de San Francisco) tenemos revancha y hay que puntuar sí o sí”, agregó.

Por último, el técnico indicó que “la realidad es que se perdió, que se necesita puntuar con urgencia, y los análisis van a ir dependiendo de las situaciones. Sabemos que es un camino largo y vamos a tener estos vaivenes. Más allá de que la gente pudo irse desilusionada, tenemos que tomarlo con cierta calma, porque se mejoró, y eso es importante”, concluyó Marini.