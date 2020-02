En el pañuelazo frente al Congreso, habrá versión feminista de “María va”

En el marco del Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto que se conmemora hoy, militantes feministas y organizaciones preparan un pañuelazo que en Corrientes será a las 18 en el monumento a la Madre (costanera y Salta). En Buenos Aires, en el escenario que estará frente al Congreso de la Nación, una artista correntina cantará una versión feminista de un tradicional chamamé.

“Hace quince años milito por los derechos humanos y hace unos años atrás por los derechos feministas. Me invitó la ex diputada nacional Araceli Ferreyra a participar de las actividades que harán frente al Congreso. Resaltó la importancia de contar a través de la canción la historia de las correntinas. Canté en otros eventos similares, pero no en Buenos Aires y para un público que promete ser muy grande”, dijo a El Litoral, Érica Amankay.

En este escenario habrá artistas de otras provincias que fueron convocadas por quienes participan de la organización del pañuelazo. “Con el canto llevaremos la realidad del interior. Para mí, entre Capital Federal y el interior del país hay una brecha muy grande. Será un evento en Buenos Aires pero que se estará replicado en todo el país”, comentó la artista que estaría participando a las 18.30.

La canción que fue reescrita es “María va”, de Antonio Tarragó Ros, la acompañará Andrea Núñez en la interpretación. “Estamos tratando de desmitificar que el pombero llevaba durante las siestas a las niñas y las embarazaba. Es una forma de silenciar el abuso. A las chicas del Colectivo de Mujeres les gustó esta canción y la cantamos en varios eventos como el de Paso de los Libres el año pasado”, comentó a este diario.

“En las actividades que participo, invito a otras mujeres a que reciten conmigo y así convertirla en una canción popular. Estoy muy ansiosa y con muchos nervios, pero segura de lo voy a hacer. El espacio cultural se dará entre las 18 y 21. Acá en Corrientes hay mujeres y niñas abusadas, algunas que mueren por aborto clandestino y como un caso del interior, niñas abusadas y en estado de vulnerabilidad. Nadie se hace cargo, somos víctimas de este Gobierno”, sostuvo y remarcó que “luchamos por el derecho a decidir”.

Pañuelazo

En Corrientes, el pañuelazo será a las 18 en el monumento a la Madre, donde se acoplarán a la convocatoria de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, jornada que busca concientizar sobre el tema. El objetivo, según comentaron a este diario, es que puedan acercarse personas y explicar el proyecto de ley.

El slogan de la jornada nacional y mundial de este año es “el proyecto está en las calles”, de cara a la apertura de sesiones ordinarias y a dos años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo en 2018 durante el cual el proyecto obtuvo media sanción de Diputados, antes de ser rechazado por la Cámara alta.

Está previsto para hoy a las 17 frente al Congreso de la Nación, una radio abierta y actividades en tres diferentes carpas: en una se presentarán libros, en otra se darán talleres y en la tercera se proyectarán materiales audiovisuales. Tras la lectura de la declaración de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito -que sería después de las 18-, se realizará el pañuelazo federal y simultáneo.