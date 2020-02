Esquina en emergencia: a la inundación se sumó un temporal que generó destrozos

Hasta la noche del lunes, Esquina junto a Sauce eran las comunas más afectadas por las abundantes lluvias. Pero un temporal que se registró en la madrugada de ayer, agravó la situación de la primera ciudad. Es que a los evacuados, autoevacuados y caminos intransitables, se le sumaron -entre otros problemas- la caída de árboles, de los tendidos eléctricos y la voladura de techos. La Comuna esquinense declaró la emergencia por 180 días.

“Cuando aún estábamos tratando de brindar asistencia a todos los afectados por las abundantes lluvias, aproximadamente a la una de la madrugada tuvimos que soportar entre 40 y 45 minutos de vientos muy fuertes. Parecía como una cola de tornado pero que, a diferencia de otras veces, no duró pocos minutos”, contó el secretario general de la Municipalidad de Esquina, Luis Ojeda, en diálogo con El Litoral. Este nuevo embate agudizó los problemas.

Para tratar de paliar las consecuencias, “alrededor de las tres nos juntamos en la Municipalidad y comenzamos a trabajar. Había árboles caídos en las calles y sobre vehículos, viviendas con parte de sus techos dañados y cuantiosos daños en la red del tendido eléctrico”, graficó. Y por seguridad -acotó- se interrumpió el suministro de electricidad en la ciudad.

“Recién a las 5.30 comenzó a restablecerse el servicio, pero en la zona en la que no había riesgos. Y durante la jornada se iba habilitando por sectores. Incluso todavía hay zonas que están sin electricidad, pero es porque aún no pudieron terminar de reparar los tendidos”, comentó el citado funcionario en horas de la tarde.

Por eso, el último lunes el Ejecutivo municipal ya firmó la resolución 54/2020, a través de la cual declaró la emergencia hídrica, socio-económica, agropecuaria, ambiental, sanitaria, vial, productiva y zona de desastre a la ciudad, áreas suburbanas y rurales por el término de 180 días. No obstante, esto requería la aval del Concejo Deliberante.

Y considerando la situación, ayer al mediodía ya se realizó una sesión extraordinaria en la que -por unanimidad- los ediles homologaron la mencionada resolución.

Evacuados y asistencia

Si bien la citada norma no resolverá los problemas que aquejan a la ciudad, desde la Comuna estimaron que será de utilidad cuando se realicen gestiones ante la Provincia o Nación.

Teniendo en cuenta que “los más de dos mil afectados necesitarán no sólo asistencia alimentaria y de elementos básicos para la vida diaria durante los próximos días, sino que también poder reparar otros daños que sufrieron, como ser el techo de sus casas”, señaló Ojeda.

En este sentido, comentó que ayer el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia arribó con módulos alimentarios y un equipo que salió a realizar un relevamiento de los damnificados. “Ojalá que en un breve esos datos puedan traducirse en una amplia asistencia para los afectados”, afirmó el funcionario municipal.

En este punto, indicó que hasta ayer aún funcionaban tres centros de evacuados: el Centro Integrador Comunitario (CIC), las instalaciones de la Dirección de la Familia y la Escuela 627 en la tercera sección.

Pero además, en los comedores municipales, estaban brindando asistencia a los pobladores aledaños que sufrieron las consecuencias de las abundantes lluvias, del temporal o de ambas inclemencias.

“A ellos hay que sumarles muchos esquinenses que consiguieron que los albergara algún pariente o vecino y por lo tanto no pidieron ayuda en la Municipalidad”, agregó Ojeda.

Por último, el funcionario expresó que si bien en las últimas jornadas la ciudad sufrió varios embates, “lo positivo es que mejoraron las condiciones del tiempo”.