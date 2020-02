Orfeo acudió a la Justicia por presuntas anomalías en el conteo

En una conferencia que se realizó en la tarde de ayer en Monte Caseros, la comisión directiva del Círculo Social, Cultural y Deportivo Orfeo informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen y se clarifiquen supuestas irregularidades sucedidas en algunas planillas de puntos de los corsos oficiales 2020. Entre otras cuestiones, la comisión expresó que existen dudas sobre algunas planillas del escrutinio, además de posibles irregularidades con las firmas.

Los inconvenientes surgieron el último domingo por la noche, momento en que se realizaba el escrutinio. Según indicó la presidenta de Orfeo, Cecilia Massaroni, se intentó detener el mismo, pero la escribana María José Cavalli “hizo caso omiso, excusándose en que el ente coordinador, es decir el intendente Miguel Olivieri o el viceintendente Nino Paniagua, eran los únicos autorizados para hacerlo”, y de esta manera se continuó con el recuento.

En la mañana de ayer los representantes de la comparsa mantuvieron un encuentro con el ente organizador del carnaval, que resolvió que la entrega de premios no se va a hacer hasta que no se verifique o no se esclarezca la cuestión. Pero de igual manera decidieron acudir a la Justicia.

Según indicaron, en la investigación participarán tres peritos, uno por cada parte (Orfeo, ente organizador y comparsa Carún Berá) para verificar y determinar si la escritura y las firmas pertenecen a los jurados correspondientes.

De la conferencia participaron la presidenta de Orfeo, Cecilia Massaroni, la vicepresidenta Agostina Cusinato, el vocal y delegado ante el ente coordinador, Juan Blanco, y el delegado Gonzalo Blanco.