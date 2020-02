Doble femicidio: mató a balazos a su ex pareja y a su ex suegra

Un hombre de 27 años que había salido hacía cinco meses de la cárcel asesinó a balazos ayer a su ex pareja y a la madre de ella en una casa de Ingeniero Budge, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El terrible episodio ocurrió ayer alrededor de las 17 en una casa ubicada en el barrio Olimpo, donde vivía Laura Rivera, de 46 años, junto con Marianela, de 24.

Las dos se encontraban durmiendo por la tarde cuando Miguel Alexander Sosa, ex pareja de Marianela y padre de su hijo de dos años, irrumpió en la casa donde también estaba el menor, una hermana de Laura y sus otras dos hijas y las comenzó a insultar.

La secuencia, que ocurrió en una de las habitaciones de la casa, escaló rápidamente en una fuerte discusión entre la joven y su ex, quien empezó a agredirla físicamente. Laura se interpuso para proteger a su hija y en ese momento Sosa sacó una pistola Bersa calibre 380 y disparó contra ambas, que murieron en el acto.

Sosa, con una causa por encubrimiento que data del 2017 y antecedentes penales por robo agravado en 2018, escapó del lugar pero fue detenido horas después.