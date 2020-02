Detuvieron a un conductor de camioneta que chocó dos casas

Una camioneta fuera de control atropelló y destruyó paredes de dos humildes viviendas del barrio La Olla y de milagro no provocó una tragedia. El conductor se dio a la fuga, pero tras un operativo policial fue demorado y le secuestraron el vehículo.

El hecho se registró ayer a las 6 aproximadamente, cuando el vehículo se desplazaba por inmediaciones de las avenidas Cartagena y Medrano, y por razones que se investigan el conductor perdió el control, chocó a un automóvil a alta velocidad y luego se estrelló contra la pared de dos casas que quedaron destruidas. El conductor y su acompañante se dieron a la fuga.

Por fortuna el hecho no terminó en tragedia, ya que el muro contra el que chocó la camioneta corresponde a dos habitaciones próximas en las que duermen varias personas, que ya se habían levantado y no estaban en el lugar al momento de la colisión; solo hubo daños materiales.

Luego del incidente, personal policial se presentó en el sitio y con los datos aportados por vecinos de la zona inició las averiguaciones para hallar la camioneta y su conductor. La tarea dio resultado cuando en horas de la tarde los efectivos encontraron la camioneta estacionada en una vivienda del barrio Pujol, donde la propietaria explicó que fue su sobrino quien se había llevado el vehículo implicado. Se trata de un joven de 22 años de apellido López, quien fue demorado y trasladado a la Comisaría Vigésimo Primera.