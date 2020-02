En cuatro años se redujo la cantidad de pensiones no contributivas en Corrientes

En sólo cuatro años bajó el número de beneficiarios que perciben pensiones no contributivas nacionales en la provincia. Entre 2014 y 2018 se redujo un 5 por ciento, es decir, se registraron 3.800 menos. En tanto, aumentaron los seguros de desempleo, que en la región oscilaron entre un 27 y 60 por ciento.

Un reciente informe publicado por el Indec revela distintos aspectos de la seguridad social en el país y en las provincias. En el caso de las pensiones no contributivas, los números indican que en cuatro años hubo una baja de aproximadamente 3.800 beneficiarios. En 2014, en Corrientes se registraron 75.158 titulares. No obstante, la tendencia decreciente comenzó a observarse en 2016, con 73.825 beneficiarios. Mientras que en 2018, se redujeron a 71.352, de acuerdo con el documento del organismo nacional.

Las cifras son dispares. Así, en Chaco, por ejemplo, se registraron más de 104 mil beneficiarios de este sistema. En Formosa, más de 53 mil y en Misiones, más de 95 mil. Por razones de población, Buenos Aires encabeza la lista a nivel país con más de 365 mil beneficiarios.

Continúa Chaco, lo cual implica un número muy elevado si se tiene en cuenta la proporción de su población. En tercer lugar se puede mencionar a Santiago del Estero, con más de 99 mil, cuyas características son similares a la provincia vecina de Corrientes. En tanto, en Córdoba, se observaron 96.878 casos y sigue Misiones en el ranking.

En contraposición, Tierra del Fuego es la provincia con la menor cantidad de beneficiarios con pensiones no contributivas, con únicamente 1.789. En esta lista descendente se ubica segunda, Santa Cruz, con más de 4.900; y en tercero, Chubut, con más de 12 mil, de acuerdo con el documento recientemente publicado por el organismo nacional.

Las pensiones no contributivas son un beneficio establecido por ley que otorga Anses. Está relacionado con coberturas básicas de necesidades sociales como salud, vejez y discapacidades. Cabe aclarar, no obstante, que algunas prestaciones se modificaron, tal es el caso de la aprobación en 2016 de la Pensión Universal por Vejez para los adultos mayores que no ingresaron a la moratoria jubilatoria y no cuentan con los aportes suficientes para jubilarse.

Por otra parte, en igual periodo aumentaron los seguros de desempleo un 42 por ciento en el país. En Corrientes, fue del 27 por ciento en cuatro años, según las últimas estadísticas disponibles que el Indec publicó esta semana. Por lo cual, en 2014 se contabilizaron 1.694 beneficiarios; en 2018, creció a 2.153.

La región registra números no tan similares a Corrientes. En Chaco, son 2.103 los beneficiarios. En Misiones 3.096. En Formosa, 1.076. Sin embargo, al igual que en la provincia, se constató un incremento de titulares de dicho programa que osciló entre un 40 y 63 por ciento, en el caso de la primera y de la tercera jurisdicción mencionada. Esto permite advertir sobre un crecimiento del desempleo formal.

A nivel país creció aproximadamente un 40 por ciento en cuatro años. Sucede que en 2014 se contabilizaron más de 82 mil. En 2018, esta cifra ascendió a 118 mil, de acuerdo con números oficiales.

En Buenos Aires se registraron más de 51 mil titulares del seguro de desempleo. Esto equivale a un incremento del 50 por ciento entre diciembre de 2014 y diciembre de 2018. Córdoba fue la segunda jurisdicción con mayor cantidad, con casi 9.200.

El seguro de desempleo es un beneficio otorgado desde Anses a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa. Estos pueden acceder a un cobro mensual y, además, conservar su obra social, como así las asignaciones familiares. Por otra parte, vale recordar que a nivel nacional está vigente la doble indemnización para los empleados que sean despedidos sin justa causa, establecido por decreto en diciembre pasado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Jubilaciones

En Argentina, en cuatro años, se jubilaron más de 900 mil personas. Esto equivale a un aumento del 22 por ciento, según datos del Anuario estadístico del Indec. En Corrientes en 2014 se contabilizaron más de 73 mil, mientras que en 2018, más de 95 mil. Esto consiste en un aumento del 30 por ciento.