Trabajadores del Ente Regulador del Agua continúan con medidas de fuerza

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Corrientes, encabezó una asamblea de trabajadores y trabajadoras en la sede del Ente Regulador del Agua, organismo dependiente del Gobierno de la Provincia. El secretario general Feliciano “Chano” Romero detalló que ATE Corrientes viene acompañando “las demandas por mejoras salariales incumplidas, de urgente aumento salarial en blanco, pases a planta y estabilidad laboral, fin de las condiciones paupérrimas de trabajo; inversión en infraestructura técnica y condiciones dignas de trabajo”, entre otros puntos. En asamblea ratificaron las demandas y resolvieron paro de actividades con asistencia al lugar de trabajo los días viernes 28 de febrero, y la primera semana de marzo (de lunes a viernes). En caso de no haber respuesta a los reclamos, las medidas de fuerza continuarán. Además, se declararon el Estado de Alerta y Asamblea Permanente para las futuras resoluciones y/o medidas a adoptar. “Chano” Romero comentó que “los haberes están congelados. No recibieron incrementos en 2018, 2019 y no hay novedades para el 2020”. Adelantó que “ATE seguirá acompañando los reclamos, que son absolutamente justos, y brindando cobertura gremial a los y las trabajadoras del Ente Regulador del Agua hasta que haya resolución positiva del conflicto con mejoras concretas para los trabajadores”.