Ferroviario le ganó a Cambá Cuá, pese a la inferioridad numérica

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Ferroviario sacó pecho en la adversidad. Se sobrepuso a una expulsión a segundos de iniciarse el partido, y a otra promediando el complemento, para ganarle merecidamente a Cambá Cuá 2 a 1, y acariciar la clasificación a la segunda fase del torneo Regional Federal Amateur.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha, primera de las revanchas de la zona 4 de la región Litoral Norte, tuvo todos los condimentos de un choque de estas características: intensidad, escaso juego vistoso, exceso de pierna fuerte y expulsiones.

Las jugadas controvertidas se sucedieron apenas iniciado el juego. A los 30 segundos Fernández levantó el antebrazo, que pareció impactar en el rostro de Cortés, quien se había ido a buscar un envío frontal. El árbitro Encinas no dudó, cobró la infracción y expulsó al defensor, quedándose Ferroviario en inferioridad numérica.

El técnico Mazzón no hizo cambio de nombres. Su equipo quedó con tres jugadores en el fondo, a los que se sumaban cuando el rival atacaba Mambrín por la derecha y Canario por la izquierda, como una especie de “carrileros”.

Cambá Cuá, en lugar de hacer valer el hombre de más se aceleró, nublándose en ofensiva, ante un conjunto local que hizo del orden táctico su fuerte. Encima, el local convirtió en la única jugada de riesgo que generó en la etapa: un tiro libre se desvió en la barrera, quedándole la pelota a Ramírez, cuyo disparo fue tapado por Páparo, y el posterior centro cruzado tras el rebote fue aprovechado por Mambrín para empujar la pelota casi debajo del arco, llegando por el otro sector.

Ya con el 0-1, los nervios traicionaron al equipo dirigido por Walter Zacarías. La confusión favoreció a Ferroviario, que se fue al descanso en ventaja.

A poco de iniciado el segundo tiempo, Ferroviario volvió a acertar. Mambrín escapó en velocidad por la derecha, jugó profundo para Acevedo, que se las ingenió para dejar a su marcador atrás cuando estaba contra la línea de fondo, dando el pase atrás para la llegada del goleador de la tarde, que cruzó el remate que se metió contra un palo.

La pelota y el terreno fueron potestad de Cambá Cuá, que no supo cómo hacer para generar jugadas de riesgo cuando cruzaba tres cuartos de cancha. Ferroviario siguió aguantando con orden y despliegue físico, dejando sólo arriba a Molina, que realizó un gran desgaste.

Zacarías realizó un cambio ofensivo, al disponer el ingreso de Gonzalo González (mediocampista ofensivo) por Montiel (defensor), y luego buscó desequilibrio por la banda derecha, haciendo entrar a Fernando González por Galarza.

Una pelota recuperada por Giménez en mitad de cancha derivó en una dura falta desde atrás de Ramírez, que mereció la tarjeta roja, quedando el local con nueve futbolistas.

Mazzón movió el banco, y puso a Ferreira por Acevedo, para reforzar la mitad de la cancha. No pasó tres minutos, que un cabezazo de Strillevsky dio en la mano de Canario. Penal para Cambá Cuá que el ex Ferro convirtió por gol, para poner el descuento y la esperanza para el equipo Rojo.

Envalentonado, Zacarías dispuso el ingreso de Ortíz (delantero) por Franco (mediocampista), pero la superpoblación de atacantes no dio el resultado esperado. Ferroviario siguió defendiéndose con mucho orden, e inclusive estuvo más cerca del tercero que su rival del empate.

La polémica estuvo presente en una jugada en mitad de cancha que involucró a Ferreira y Almeida, produciéndose un tumulto, con empujones y algunos golpes inclusive, que hubieran merecido más expulsados.

Sobre el final, Cambá Cuá intentó la heroica por arriba. Se lo perdió Giménez, elevando el remate, luego de que Aranda se quedara corto con un despeje, y luego Valenzuela no alcanzó a desviar un centro desde la izquierda.

Con sólo dos minutos de adición (los seis cambios, lesiones, el tumulto y otras mañas hubieran merecido que se agregue más tiempo), el árbitro Encina le bajó el telón al partido. Ferroviario lo ganó bien, porque tuvo orden táctico, ante un rival al que no se le cayó una idea en ataque, pese a la superioridad numérica.

El triunfo le permitió a Ferroviario llegar a los 6 puntos, contra 3 de Cambá Cuá y Defensores de San Roque, que se enfrentan la próxima fecha.

DATOS

Goles: PT 26' Ramón Mambrín (F). ST 3' Ramón Mambrín (F), 6' Germán Strillevsky (CC).

Cambios: ST 10' Gonzalo González por Montiel (CC); 18' Nicolás Ferreira por Acevedo (F), 20' Fernando González por Galarza (CC), 22' Lucas Ortíz por Franco (CC), 28' Guillermo Barreto por Molina (F), y 39' Diego Benítez por Mambrín (F).

Estadio: Juan C. Vallejos (Ferroviario).

Expulsados: PT 34" José Fernández (F). ST 18' Gonzalo Ramírez (F).

Arbitro: Felipe Encinas.