“Por cómo se dio el partido fue una hazaña”, resaltó Cristian Mazzón

El director técnico de Ferroviario, Cristian Mazzón, destacó la victoria lograda el domingo por sus dirigidos ante Cambá Cuá por 2 a 1, que le permitió alcanzar la punta en soledad de la zona 4 de la región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur.

El Tren Verde jugó desde los primeros segundos del partido en inferioridad numérica, por la temprana expulsión de José Fernández, y promediando el complemento se quedó con nueve hombres, al ver la tarjeta roja Gonzalo Ramírez.

“Por cómo se dio el partido fue una hazaña. Igual, de haber jugado once contra once era un partido bisagra para nosotros, porque después tenemos que quedar libre. Ahora iremos con la ilusión intacta a San Roque (última fecha) a tratar de traer algo y abrochar la clasificación”, expresó Mazzón al término del juego.

Iban apenas 34 segundos cuando Ferroviario perdió a Fernández. “Estuve tranquilo, hablé con mi colaborador y no quise armar línea de cuatro y gastar un cambio, porque si sacaba a un delantero me quedaba sin gente que me aguante arriba la pelota. Todos los muchachos estuvieron concentradísimos, la verdad es que fue muy meritorio lo que hicieron”, rescató.

Sobre cómo armó la defensa luego de la primera expulsión, el técnico explicó: “Les pedí que jueguen bien cerrados, con dos stopper, un líbero, que era Brunetti, y a Mambrín y Canario les dije que iban a tener que hacer el desgaste y que aguanten hasta donde puedan. Me quedó un cambio y no lo hacía, porque veía quién se caía primero, así fue lo de Mambrín, y entró Benítez, así que en realidad puse una línea de cinco”.

Mazzón señaló que a raíz de esa decisión táctica “no pude atacar por las bandas como era mi intención, porque tuve que defender a los volantes rivales. Todas las descargas fueron hacia los delanteros, que hicieron un trabajo extraordinario”.

El ex arquero aclaró que “desde lo físico estamos muy bien, pasa que te cobran un penal y ya te condicionan. Defendimos lo mejor que pudimos, no fue con tenencia porque era muy difícil para Chavez y Ramírez, pero mis jugadores hicieron un trabajo físico y de concentración bárbaro, porque no se perdió ninguna pelota, y eso es elogiable”.

“La idea era cuando le tirábamos la pelota a los tanques arriba que alguno de los volantes se suelte porque quedaban muy solos, y entonces tratar de generar alguna situación de gol. En una se soltó Mambrín, pero no lo pudimos liquidar sobre el final cuando tuvimos dos o tres chances. La verdad es que estoy orgulloso de los muchachos”, manifestó. El DT dijo que “la semana comenzó difícil por haber perdido, tuvimos reuniones, retos, pero sabía que ellos lo podían sacar adelante con las herramientas que les doy en la semana para trabajar. Estamos en deuda todavía con el juego, pero en cuanto a la actitud fue la misma que tuvimos el primer partido con Cambá Cuá, ese fuego sagrado que nos faltó ante San Roque, y por eso lo perdimos”, finalizó Mazzón.