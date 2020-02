Robaron el traje de una comparsera de Sapucay

Una joven integrante de Sapucay busca desesperadamente su traje de comparsa que desapareció el sábado último luego de bailar en el corsódromo "Nolo Alias" de Corrientes.

La damnificada es hija del diputado nacional por Corrientes Jorge Antonio Romero, Ailin Romero de 26 años, quien en diálogo con ellitoral.com.ar contó que tras realizar su paso por la avenida se dirigió al galpón de su comparsa y dejó una valija color rojo donde guardaba partes de su traje junto a un tocado, el caderín y el colero.

La valija, que contenía el corpiño, un collar, un par de guantes y sus botas, quedó ubicada "en el fondo, al lado de la escalera, junto a otros trajes" mientras "me voy una media hora a ver el show de batería" de Sapucay, explicó.

Al volver, las pertenencias de la bailarina desaparecieron, a excepción de su tocado.

Tras la difusión de las imágenes a través de las redes sociales por donde Ailin pidió ayuda, esta tarde le comunicaron que hallaron el caderín y el colero.

La parte del traje fue encontrada durante la madrugada, en una calle del barrio Serantes. "Estaba destruido, pero tenía todos los materiales", detalló la joven.

Mientras que el colero fue hallado en el estacionamiento del corsódromo, al lado de un auto.

Las partes de su traje extraviadas tienen un valor de alrededor de 20 mil pesos.

Rogamos que aparezca 🙏🏽



Cualquier dato al DM.@ailinromero pic.twitter.com/qPIXCjB8mL — Roxana Feldman (@roxifeld) February 24, 2020

"No tengo idea de quién pudo haber sido, no quiero culpar a nadie", expresó Ailin.

Al mismo tiempo, la comparsera comentó que la seguridad en la zona de galpones es muy estricta, "me llama la atención porque no puede pasar nadie que no tenga precinto".