Las tarjetas alimentarias se entregarán de manera progresiva en cada localidad

Luego de la adhesión formal de la Provincia a la implementación de las tarjetas Alimentar en Corrientes, hace tres semanas, desde el Gobierno estiman que los plásticos comenzarán a entregarse a partir de marzo, con la probabilidad de que sea el lunes 9. Además, aseguraron que se hará un expendio progresivo del beneficio, comenzando por las localidades más populosas.

Serán 99.600 correntinos los que recibirán el beneficio enmarcado en el programa nacional Argentina contra el Hambre, mediante la distribución de 52.458 tarjetas confeccionadas por el Banco Nación. Las mismas tendrán un monto de entre 4 mil y 6 mil pesos, dependiendo de la cantidad de hijos e hijas de los adjudicatarios (beneficiarios de la AUH o de la Asignación por Embarazo).

El ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, comentó a El Litoral que en la cartera están ultimando detalles para iniciar la distribución de las tarjetas alimentarias. En este sentido, detalló que la modalidad de entrega será por localidad, y que comenzará en capital.

“Queremos hacer una distribución progresiva, es decir, comenzar a entregar las tarjetas en capital y luego ir distribuyéndolas en el resto de las localidades, de manera secuencial y priorizando a las que cuenten con mayor población”, señaló Gaya. Además, especificó que el expendio se dividirá en jornadas según la cantidad de beneficiarios, dividiéndose por orden alfabético. Para este trabajo, el ministro aclaró que habrá una coordinación con los diferentes municipios.

Por otra parte, si bien no está confirmada aún la fecha de inicio de la distribución de los plásticos, Gaya estimó que la misma podría ser el próximo 9 de marzo. De igual forma, señaló que en estos días darán una conferencia de prensa para brindar más detalles al respecto. La tarjeta Alimentar está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Desde Desarrollo Social precisaron que no es necesario tramitar la tarjeta porque su implementación es automática, ya que el beneficio es otorgado tras un cruzamiento en las bases de datos de la Anses y AUH.

De todos modos, en caso de que alguna familia esté integrada en la lista de beneficiarios y no reciba la tarjeta, deberá realizar una denuncia a fin de corroborar los datos nuevamente.

En todos los casos es Anses la encargada de notificar al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por mensaje de texto, al número registrado en la base de Anses. Cabe recordar que esto se enviará una vez que la Provincia ajuste los detalles de entrega.

A nivel nacional, el padrón de titulares se va actualizando de forma periódica de acuerdo al cronograma de operativos de entrega.