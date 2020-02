Tránsito: planean incorporar el narcotest para los controles

Desde la Secretaría de Transporte de la Comuna informaron que dentro de las políticas de prevención de accidentes viales que vienen llevando adelante contemplan la compra de narcotest, como hace un tiempo compraron más alcoholímetros y los dispositivos PDA que sirven para las multas. Cada equipo tendría un valor superior a los 6 mil dólares.

Hasta el momento se evalúa la compra de este nuevo aparato que permitirá hacer controles a esa franja de conductores que consumen algún tipo de estupefaciente.

Tras el anuncio por parte del subsecretario de Tránsito, Juan Acinas, sobre la incorporación de narcotest para realizar operativos en la ciudad, El Litoral dialogó con el secretario de Trasporte de la Comuna, Jorge Sladek, quien dijo que “estos dispositivos forman parte de las innovaciones que estamos realizando en todo lo que implican los controles de tránsito. Así como incorporamos cinco alcoholímetros y los PDA para las multas, la idea es avanzar ahora con este tipo de equipos”.

“Y si bien no es inmediato, esta incorporación estuvo presente desde el inicio de la gestión”. “La intención es poder detectar a esa franja de conductores que consumen estupefacientes y se sientan frente al volante. Los inspectores nos informan que hay casos en los cuales se evidencia esta situación, lo que hace a la necesidad de incluirlos dentro de los operativos como está planificado desde un comienzo”, explicó Sladek.

En cuanto a los costos, comentó que “por su valor este tema está siendo evaluado, ya que demanda una fuerte inversión. Un alcoholímetro de los cinco que compramos tenía un costo de $6.000 y tenemos entendido que estos equipos tienen un valor superior”. En lo que respecta a la operatividad de estos instrumentos de control, dijo que “funcionan de la misma manera que los alcoholímetros, por los gases se detecta si han consumido alguna sustancia que los inhabilita a manejar”, concluyó el funcionario.

Entornos seguros

Ante el inicio de clases, hoy los transportes escolares comenzarán con los controles vehiculares para trabajar desde el lunes, y El Litoral consultó a Pedro Abas, representante del sector, sobre el esquema de trabajo que llevarán adelante con la Comuna denominado “Entornos escolares” y dijo que “nosotros pedimos una reunión para conocer los detalles sobre los espacios reservados y los agentes que van a trabajar en los colegios”.

“En la reunión se dialogó sobre este periodo de preventa que comienza mañana (por hoy), donde dada las reuniones que tienen las autoridades de los colegios con los padres, nosotros nos apostamos afuera de los colegios para que nos vean y así poder captar clientes, la misma metodología que implementamos durante las primeras semanas de clases”.

“Y como siempre, acordamos que ellos dialogarán con los operadores del estacionamiento medido para que no nos cobren cuando estamos estacionados, como viene sucediendo en los últimos años”.

Mientras que en relación al programa “Entornos escolares” comentó que “nos informaron ese día que ya comenzaron con la señalización de los espacios reservados y que nos irán avisando algunos detalles más adelante, lo que nosotros estimamos que tras la habilitación de los coches iremos conociendo”.

Por último, en relación a la cantidad de móviles disponibles para este año dijo que “en el 2019 se habilitaron 63 coches, veremos este año porque hay muchos truchos ”.

Mientras que desde la Comuna informaron que en los próximos días se irán conociendo los detalles del programa tendiente a garantizar la seguridad de los estudiantes, pero no descartan que vuelvan los controles de tránsito en las inmediaciones de los colegios.