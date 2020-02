Cautelosos, gobernadores resguardan la alianza y forjan el rol de la oposición

Gobernadores radicales marcan la pauta del tipo de oposición que esperan construir para constituir el espacio, en la próxima carrera electoral por las presidenciales, como alternativa de poder. Coinciden en mantener buenas relaciones con la Casa Rosada, hacer autocrítica y dar continuidad a la alianza Juntos por el Cambio, según expresaron dos mandatarios del partido de Yrigoyen a El Litoral.

Por el momento parece ser prematuro pero la oposición, con un Mauricio Macri fuera del país y un año legislativo en puerta, ensaya sus liderazgos y renueva estrategias, luego de la derrota en las presidenciales de mano del peronismo y sus aliados. Aún con un tenue sabor amargo en el paladar, hoy se reúne la mesa de gestión nacional de Juntos por el Cambio que, según publicaron medios nacionales, prevé fijar postura sobre las medidas de Alberto Fernández. No todas coinciden. Algunas más críticas, otras más componedoras, la mesa irá forjando el tono de las relaciones. De ser esto posible. La univocidad discursiva no suele prosperar en esquemas aliancistas.

En las jurisdicciones los gobernadores mantienen cautela respecto de las críticas hacia la Casa Rosada. “Como Gobierno provincial tenemos que tener las vinculaciones que debemos tener. Un buen diálogo con el Presidente, más allá de las diferencias que tenemos”, dijo a El Litoral el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, durante su visita a Corrientes.

“Pero todo lo que podemos hacer para ayudar desde las provincias, lo haremos. Estamos atravesando una situación muy difícil”, dijo el mandatario sobre la crisis económica y la renegociación de la deuda con el FMI. “Hemos acompañado, si bien hemos tenido una posición diferente como fuerza política de la Ley de Emergencia, hemos viabilizado la posibilidad del debate, particularmente los gobernadores radicales”, recordó Morales la promesa cumplida al Presidente tras su primer encuentro. Entonces, el correntino Gustavo Valdés pidió por redes sociales a diputados del PRO y de la UCR que den quórum para abrir el debate de la norma, cuando la sesión parecería naufragar.

“Hemos acompañado la ley por la deuda”, indicó el jujeño, quien señaló, se mantienen las expectativas puestas en la negociación de los pasivos con el organismo internacional. Sus derivas podrían impactar fuertemente en las provincias en materia de distribución de recursos. A lo que se suma una baja de la recaudación en enero que golpeó las transferencias automáticas de las jurisdicciones. En el caso de Corrientes, fue un 39 por ciento más en términos interanuales pero no pudo superar el porcentaje de la inflación.

“Nosotros seguimos trabajando en ese espacio. El tiempo dirá. Nosotros nos comprometimos a ser una oposición responsable, trabajar juntos para hacer la mejor patria posible”, dijo Valdés a la prensa y a El Litoral sobre la continuidad de Juntos por el Cambio.

“Estamos bien. Haciendo el esfuerzo, ordenándonos”, expresó Morales sobre la UCR nacional. En un esquema de coalición, Valdés señaló que el radicalismo debe reclamar los espacios que correspondan. “Somos todos opositores. Los partidos políticos estamos en pie de igualdad. Incluso la UCR está más fortalecida que el PRO y otros partidos que integran la coalición pero tenemos que tener un pie de igualdad y diálogo profundo, inteligente, ver y hacer autocrítica de lo que se hizo mal desde el Gobierno nacional y ver cómo corregimos pero lo que es la regla democrática, es que la oposición se prepara para gobernar. Tiene que juntarse los equipos, tiene que pensar y tiene que prepararse, mientras tanto tiene que ser una oposición responsable”, expresó Gustavo Valdés, tras la firma de dos convenios de cooperación con su par de Jujuy.

El norteño no dejó de señalar la importancia de posicionar al partido con un candidato a presidente. “Quisiera que haya un radical como candidato a presidente y no alguien del PRO”, dijo Morales. Aunque aclaró que aún resta tiempo ante la consulta de El Litoral si se está posicionando a algún gobernador o ex gobernador del sello de Alem en la recta hacia la Casa Rosada.

“Me gustaría”, dijo por su parte Valdés. “Hay que buscar y trabajar. Es uno de los déficit que ha tenido la UCR donde hay líderes territoriales pero en realidad falta una cabeza nacional que pueda ser una opción de poder”, sostuvo el correntino.

Morales confirmó que participará hoy de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Sin embargo, Valdés indicó que estaba en análisis su participación por razones de agenda. “Es una reunión horizontal”, expresó Morales sobre los temas a tratar. Los liderazgos irán definiéndose dentro de la oposición.