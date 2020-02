Las tarjetas Alimentar se entregarán en un mes, mientras preparan otro beneficio

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Adán Gaya, aseguró ayer que la entrega de las tarjetas Alimentar en Corrientes comenzará a partir del próximo 26 de marzo, tras recibir una confirmación del Gobierno nacional. Por otra parte, adelantó que están preparando otro beneficio para aquellos correntinos que no cuenten con ningún tipo de ingreso.

A tres semanas de que el Gobierno provincial se haya adherido formalmente a la implementación de la tarjeta Alimentar, beneficio para la compra de alimentos que Nación distribuye a adjudicatarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), finalmente se anunció que el expendio de estos plásticos en Corrientes comenzará el próximo 26 de marzo. La noticia la dio ayer el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Adán Gaya, después de haber recibido la confirmación desde Buenos Aires.

El funcionario explicó aEl Litoralque a partir de ese día las tarjetas ya contarán con la carga de 4 mil o 6 mil pesos, dependiendo del adjudicatario. El primer monto corresponderá a beneficiarios de la AUH con un solo niño o niña; mientras que el segundo llegará a aquellos beneficiarios de la asignación que tengan dos o más hijos, un niño o niña con discapacidad, y a embarazadas con más de tres meses de gestación.

Debido a que la entrega se dará de forma progresiva, por localidad, comenzando en la Capital, podría haber beneficiarios que reciban su tarjeta recién en abril. Al respecto, Gaya aclaró que el monto es acumulable, por lo que el dinero que se asigne será correspondiente a marzo y no se perderá pese al cambio de mes. Asimismo, declaró que el cronograma de entrega se dará a conocer una vez que termine de ser diseñado, ya que este es un trabajo en conjunto con el Banco Nación y los municipios.

Asistencia

A la par de las tarjetas alimentarias, el ministro le anticipó a este medio que la Provincia está trabajando en un programa de asistencia económica para aquellas personas que actualmente no perciban ningún beneficio o ingreso formal. Si bien no está definida la modalidad de esta ayuda, comentó que se está haciendo un “cruzamiento de datos” con el Ministerio de Salud, el Ioscor y otros organismos, para conocer la cantidad de gente que está en esta situación.

“La tarjeta Alimentar será destinada a 2.700 embarazadas desde los tres meses de gestación en la provincia, pero aún hay otro segmento de esta población que no está incluida, y a esas personas queremos ayudar”, manifestó Gaya.

Vale recordar que la Nación pagará en abril la última cuota del último trimestre de los fondos para la aplicación de la tarjeta Sapucay, por lo que la Provincia está buscando la forma de suplir este beneficio que, según parece, no continuaría. “Este nuevo programa alcanzará también a las mamás que no tienen obra social y ningún tipo de ingreso”, agregó.