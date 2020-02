Mejora para estatales: evalúan subas en plus e incrementos desde marzo

El Gobierno provincial busca cerrar un acuerdo con los docentes y, al mismo tiempo, hace números para definir y anunciar la mejora salarial que alcanzará al resto de los estatales.

Consultado al respecto, el mandatario Gustavo Valdés señaló que con los gremios docentes “estamos conversando y espero que lleguemos a un acuerdo”, para garantizar el inicio de clases con normalidad.

Al respecto, remarcó que “el sector docente representa el 60 por ciento de la masa salarial provincial”. Por eso, recién después se concretará el anuncio para los otros trabajadores dependientes del Ejecutivo provincial.

En relación a este grupo, se limitó a indicar que “estamos sacando la punta al lápiz”.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, aportó más precisiones al respecto y en el marco de las declaraciones realizadas a la prensa, sobre la negociación con los docentes, deslizó que “estamos analizando las correcciones del plus que abarca a otros sectores y que se anunciará oportunamente”.

También ratificó que la recomposición salarial se dará en varios tramos y que la primera se liquidará, como ya viene ocurriendo durante los últimos años, con los sueldos de marzo.

Destacó, además, que aunque los anuncios que se lleven adelante, marcarán la pauta salarial para este año, no significa que sean las únicas correcciones.

“En el caso de existir los recursos, seguramente vamos a hacer frente a otras mejoras como también se evaluarán adelantamientos”, agregó.

Municipales sin paritaria a la vista

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados municipales (Aoem) confirmaron aEl Litoralque siguen sin recibir una convocatoria formal de parte de la Municipalidad para retomar la mesa paritaria.

Por el momento, avanzaron con la elección de congresales que definirán los detalles del petitorio que presentarán al Ejecutivo con unos 20 puntos a tratar en el ámbito de negociación.

“La decisión de convocar es del Ejecutivo comunal, pero confiamos que se concretará lo antes posible”, explicaron desde Aoem hace algunos días; sin embargo, hasta ahora no hubo novedades.

El aumento salarial es el tema que figura primero en la lista, pero no es el único. Al respecto, el secretario gremial Walter Gómez anticipó que buscarán que las mejoras sean en blanco y que aún no resolvieron cuál será el porcentaje que pedirán. Incluso, no descartaron que se evalúe la posibilidad de establecer una cláusula gatillo.

“El año pasado los trabajadores municipales perdieron poder adquisitivo. La recomposición fue del 40%, mientras que la inflación llegó al 53%”, reflejó.

Destacó que también aguardan definiciones respecto a dos puntos que figuraban en el acuerdo paritario firmado a principios del 2019 y que no fueron cumplidos.