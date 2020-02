Combustibles: se mantendrá el congelamiento de precios durante marzo

Si bien todavía no hubo una confirmación oficial por parte del Gobierno de la Nación, desde las cámaras de expendedores que nuclean a los empresarios de las provincias, señalaron que se espera que se mantengan el congelamiento de los precios de los combustibles que rigen en todo el país y que no haya modificaciones en los surtidores a partir de mañana como se esperaba. Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) señalaron que por la caída en el precio internacional del barril de petróleo crudo Brent y la Ley de Emergencia Económica vigente por 180 días en la Argentina que aplaza la aplicación de ajustes impositivos al sector hidrocarburífero, se espera que no haya incrementos en los surtidores argentinos.

Anteriormente desde la Cámara de Estaciones de Servicios de Corrientes (Cescor) señalaron que el congelamiento de los precios de los combustibles en todo el país es perjudicial para las bocas de expendio que deben afrontar aumentos de costos operativos y salariales por causa de la inflación.

Por causa de la epidemia de coronavirus que afectó a los mercados internacionales, el costo internacional del barril de petróleo tuvo una caída considerable del 15% en las últimas semanas, lo que generaría que no haya aumentos en los valores de los surtidores locales ni se apliquen los ajustes impositivos vigentes que tienen como variables índices locales de precios y aumentos trimestrales.