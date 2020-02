Kuchack: “Se nos dio la victoria pero tenemos que mejorar”

Ferroviario comenzó su paso en el Torneo Regional Federal Amateur 2020 con un triunfo sobre Cambá Cuá 2 a 1 sin embargo que el torneo recién se puso en marcha y tiene mucho por mejorar de acuerdo a lo que señaló Martín Kuchack.

“Nos costó jugar. Se nos dio la victoria pero tenemos que mejorar. El partido fue bastante peleado y parejo, por suerte pudimos abrir el marcador y después tratamos de jugar pero no se pudo”, sentenció el delantero en declaraciones realizadas a La Red Deportiva (FM La Red).

Respecto al encuentro disputado el domingo, sostuvo: “Estos partidos son como finales, uno quiere hacer los mejor y tratar de ganar. En la semana tratamos de buscar el mejor juego y si no sale, tenés que buscar la manera de poder inquietar al rival”.

Luego agregó: “Los primeros minutos fueron muy intensos, intentamos hacer nuestro mejor juego. Cambá Cuá es un rival duro, lo importante es que hicimos los goles en momentos justos. Sabíamos que Cambá Cuá iba a ir a buscar. Ellos tuvieron situaciones, no pudieron concretar y el segundo gol nuestro nos sirvió para tranquilizarnos. Lo importante es que terminamos los once, tenemos que seguir laburando porque en este torneo hay que tener pocos errores”.

En la segunda fecha, Ferroviario quedará libre y Cambá Cuá visitará a Defensores de San Roque.